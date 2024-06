Comunicado do Business Wire :PMC Biogenix

PMC Biogenix, a principal produtora sustentável de amidas graxas especiais e produtos de base biológica de alto valor, anuncia a construção e expansão de sua nova unidade Armoslip® em Gyeongju, Coreia do Sul, que possibilita um aumento de capacidade de produção de 50%. A construção irá começar no fim de 2024 com novo fornecimento disponível em meados de 2026.

"Estamos entusiasmados em anunciar planos para construir uma nova instalação em Gyeongju. Este investimento irá nos permitir aumentar significativamente a capacidade de produção para atender à crescente demanda dos clientes por nossos produtos Armoslip", disse Debtosh Chakrabarti, Presidente do PMC Group N.A., Inc. Acrescentando, "Este projeto consolida nosso compromisso como líder do setor, entregando produtos e soluções a nossos clientes, bem como para a comunidade local de Gyeongju. Agradecemos o apoio contínuo do governo local de Gyeongju, Coreia do Sul, comunidade e nossos clientes."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como parte do compromisso contínuo da PMC de garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo dos negócios da Biogenix em todo o mundo, foi conduzida uma revisão estratégica abrangente dos produtos da unidade de Memphis, que resultou em um foco em amidas graxas e bisamidas de maior valor (Armoslip® e Kemamide®), ésteres de glicerol (Kemester®), estearatos metálicos (Lubrazinc®) e ésteres especiais (Kemester®), com a decisão de sair do mercado comercial para certos ácidos graxos a granel a granel. Esta reestruturação irá aumentar a eficiência operacional, se concentrar nos principais pontos fortes, alinhar os recursos com a demanda do mercado e reforçar os negócios de derivados oleoquímicos da PMC.