Comunicado do Business Wire :Lifezone Metals

As resoluções ordinárias abaixo foram aprovadas pelos acionistas, com os resultados da votação a seguir:

Na Lifezone Metals (NYSE: LZM), nossa missão é fornecer uma produção e reciclagem de metais mais limpa e responsável. Usando uma plataforma escalonável sustentada por nossa tecnologia Hydromet, oferecemos o potencial de produção de metais com menor consumo de energia, menor emissão e menor custo em comparação com a fundição tradicional.

Nosso Projeto Kabanga Nickel na Tanzânia é considerado um dos maiores e mais ricos depósitos não desenvolvidos de sulfeto de níquel do mundo. Ao combinar com nossa Tecnologia Hydromet, estamos trabalhando para desbloquear uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME para os mercados globais de metais para baterias, capacitando a Tanzânia a alcançar a criação de valor total no país e se tornar a próxima principal fonte de níquel Classe 1. Um Estudo de Viabilidade Definitivo para o projeto está previsto para ser concluído no terceiro trimestre de 2024.

Por meio de nossa parceria de reciclagem de platina, paládio e ródio, sediada nos EUA, estamos trabalhando para demonstrar que nossa tecnologia Hydromet pode processar e recuperar metais do grupo da platina de conversores catalíticos automotivos usados de origem responsável de forma mais limpa e eficiente do que os métodos convencionais de fundição e refino.

https://lifezonemetals.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.