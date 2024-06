Comunicado do Business Wire :Kolmar BNH

A Kolmar BNH (KOSDAQ: 200130), uma empresa líder em fabricação de design original (ODM) de alimentos funcionais para a saúde, fortalece sua posição no mercado ao adquirir a certificação para a funcionalidade adicional do HemoHIM, um renomado suplemento de saúde coreano.

Em 2023, a empresa obteve a aprovação do Ministério de Segurança de Alimentos e Medicamentos para a função de melhoria da fadiga do complexo de extrato HemoHIM de angelica gigas, etc., derivado de angelica gigas e outros componentes. Essa conquista foi alcançada seis anos após o lançamento de seu Projeto de Desenvolvimento de Tecnologia Sustentável HemoHIM. Como resultado, o HemoHIM chegou ao mercado como um produto de saúde com dupla função, concebido para aumentar a função imunológica e reduzir a fadiga.

O HemoHIM, desenvolvido pela Kolmar BNH em 2006, é o primeiro suplemento de saúde para reforço imunológico aprovado individualmente no país, formulado com ingredientes naturais nativos como angelica gigas, cnidium officinale e paeonia japonica. Distribuído pela Atomy, agora é um sucesso global, exportado para mais de 20 países e gerando mais de 2 trilhões de Wons sul-coreanos (KRW) em vendas, com exportações superiores a US$ 200 milhões. Ele continua sendo o reforço imunológico mais vendido na Coreia há mais de uma década.

A Kolmar BNH validou a função de melhora da fadiga do HemoHIM por meio de extensos testes clínicos (em humanos) e não clínicos (testes em células). Em estudos envolvendo adultos de 30 a 59 anos que sofriam de fadiga, foram observadas melhorias significativas nas medições de fadiga, incluindo a Escala de Gravidade da Fadiga (FSS) e o Inventário Multidimensional de Fadiga (MFI), após o consumo do complexo de extrato de HemoHIM de angelica gigas, etc. Essas descobertas foram publicadas na Phytomedicine Plus, uma revista internacional dedicada à medicina natural, com patentes registradas na Coreia e na Rússia.