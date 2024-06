Bukele afirma que não vai recuar na luta contra as gangues em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmou que lutará contra as gangues "sem recuar um único passo", ao recordar na quinta-feira (20) os 14 anos da morte de 17 pessoas que foram queimadas em um micro-ônibus.

No poder desde 2019, Bukele trava uma "guerra" contra as gangues sob um regime de exceção, em vigor desde 2022 e que resultou em mais de 80 mil supostos membros de gangues detidos.

A gangue 'Barrió 18' e sua rival 'Mara Salvatrucha' (MS-13) estabeleceram um estado paralelo que controlava 80% do território do país.

O regime de exceção, que permite detenções sem ordem judicial, foi decretado pelo Congresso a pedido de Bukele como resposta ao aumento da violência que matou 87 pessoas entre 25 e 27 de março de 2022.

"Nunca esqueçamos de onde viemos, para JAMAIS retornar a este passado tão obscuro, que havia se tornado o nosso dia a dia", enfatizou Bukele.

As organizações humanitárias questionam a detenção de inocentes com base no regime de exceção.

