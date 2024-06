Tensão entre Israel e Hezbollah aumenta temor de expansão da guerra de Gaza

O Exército israelense bombardeou nesta quinta-feira (20) a Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que aumenta a tensão na fronteira israelense-libanesa, com as ameaças do líder do Hezbollah a Israel e o anúncio de uma possível ofensiva no Líbano.

A fronteira entre Israel e Líbano é cenário de confrontos de artilharia quase diários desde 7 de outubro, data do início da guerra entre o Estado hebreu e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O líder do Hezbollah libanês, Hasan Nasrallah - aliado do Hamas - advertiu na quarta-feira que "nenhum lugar" de Israel estaria a salvo dos mísseis do grupo caso o governo israelense inicie uma nova frente de batalha em sua fronteira norte.