Putin alerta Coreia do Sul que enviar armas para a Ucrânia seria 'um grande erro'

"Se isso acontecer, tomaremos uma decisão correspondente, que provavelmente não agradará aos atuais líderes da Coreia do Sul", acrescentou.

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou a Coreia do Sul nesta quinta-feira (20) que enviar armas para a Ucrânia, confrontada com uma ofensiva militar russa, seria um "grande erro".

Putin assinou um acordo de defesa com a Coreia do Norte em Pyongyang na segunda-feira, causando preocupação na Coreia do Sul.

bur/js/mb/aa/dd