Peru dobra capacidade de seu principal porto com megacais de R$ 2,1 bilhões

Callao, o principal porto de cargas do Peru, aumentará sua capacidade em 80% com o início das operações de um megacais que foi inaugurado nesta quinta-feira (20) após um investimento de US$ 400 milhões (2,1 bilhões de reais) pela empresa DP World, dos Emirados Árabes Unidos.

O novíssimo cais do Bicentenário será um dos maiores do país, com capacidade para receber simultaneamente dois navios de 400 metros de comprimento.

"Esse terminal terá a maior capacidade da costa oeste do Pacífico Sul", disse à AFP Carlos Merino, CEO da DP World para o Peru e Equador.