Passagem da tempestade Alberto deixa quatro mortos no México

Quatro pessoas morreram na passagem da tempestade tropical Alberto, que tocou o solo nesta quinta-feira (20) no norte do México e degradou-se em seguida para uma depressão tropical, informaram as autoridades.

As vítimas foram três menores e um adulto, falecidos em eventos distintos no estado de Nuevo León, segundo boletins da Defesa Civil e do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Duas crianças morreram eletrocutadas na quarta-feira enquanto andavam de bicicleta em meio a chuvas torrenciais no município de Allende, disse López Obrador à imprensa. Já um adolescente perdeu a vida ao ser arrastado por um rio na cidade de Monterrey, capital de Nuevo León.