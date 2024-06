Morreu o ator Donald Sutherland, de 'Jogos Vorazes', diz seu filho, Kiefer

"Com pesar, conto a vocês que meu pai, Donald Sutherland, faleceu", escreveu o também ator, Kiefer Sutherland, na rede social X.

O canadense recebeu um Oscar honorário em 2017.

"Pessoalmente, o considero um dos atores mais importantes da história do cinema", escreveu seu filho. "Nunca se intimidou com um papel, fosse bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e ninguém pode querer mais do que isso. Um vida bem vivida", acrescentou.

Seu primeiro papel importante chegou em 1967 com "Os doze Condenados", protagonizado por Charles Bronson.