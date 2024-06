Mark Rutte se aproxima do cargo de secretário-geral da Otan

De acordo com a presidência da Romênia, Iohannis comunicou aos outros líderes da Otan a decisão de retirar sua candidatura e que seu governo apoia o nome de Rutte.

A designação de Rutte, 57 anos, deve ser formalizada pelo Conselho do Atlântico Norte - a entidade política da Otan - até a reunião de cúpula da aliança militar prevista para julho em Washington.

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, ficou nesta quinta-feira (20) como o candidato único para comandar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), depois que o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, abandonou a disputa.

O último obstáculo que restava em seu caminho era a candidatura surpreendente do romeno Iohannis, que nesta quinta-feira abandonou a disputa.

Esta semana, durante uma reunião informal dos governantes da UE em Bruxelas, Rutte também recebeu o apoio do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban.

As relações entre Países Baixos e Turquia pioraram consideravelmente a partir de 2018, mas a diplomacia pessoal de Rutte superou as dificuldades.

Em um primeiro momento, seu nome encontrou resistências da Turquia, outra peça fundamental da Otan, mas uma viagem a Istambul conseguiu acabar com os questionamentos.

Rutte também terá que administrar as relações da Otan com a Ucrânia e as pressões exercidas pela Rússia.

Também terá que convencer os países europeus a aumentar os gastos no setor de defesa, uma necessidade imperativa caso a Otan pretenda manter o apoio logístico à Ucrânia.

Rutte será o quarto dirigente dos Países Baixos a ocupar o cargo de secretário-geral da Otan, após Dirk Tikker (1957-1963), Joseph Luns (1971-1984) e Jaap de Hoop Scheffer (2004-2009)

