Marinheiros chineses empunham paus e machados em disputa marítima com as Filipinas

Marinheiros da Guarda Costeira chinesa armados com paus, facas e um machado entraram em confronto com navios da Marinha filipina perto de um recife estratégico no Mar da China Meridional, mostraram novas imagens dramáticas divulgadas por Manila. O confronto ocorreu na segunda-feira, enquanto as forças filipinas tentavam reabastecer os fuzileiros navais estacionados em um navio de guerra abandonado deliberadamente e encalhado no disputado Second Thomas Shoal, disse Manila. Novas imagens do confronto divulgadas na noite de quarta-feira pelos Exército filipino mostraram pequenas embarcações tripuladas por marinheiros chineses que gritavam e empunhavam facas e paus para atingir um barco inflável enquanto uma sirene soava.

Os militares filipinos disseram que o marinheiro que empunhava o machado "ameaçava ferir" um soldado filipino, enquanto outros "ameaçavam explicitamente ferir" as tropas filipinas. Um marinheiro filipino perdeu um polegar no incidente, que fez com que a Guarda Costeira chinesa confiscasse ou destruísse equipamentos filipinos, incluindo armas, de acordo com os militares filipinos. As imagens do confronto em Manila contrastam fortemente com as fotos divulgadas pela mídia estatal de Pequim na quarta-feira, que não mostravam as forças chinesas empunhando armas.

Pequim insistiu que a sua Guarda Costeira se comportou de forma "profissional e contida" durante o confronto e afirmou que "nenhuma medida direta" foi tomada contra o pessoal filipino. Entretanto, em um vídeo compartilhado por Manila, um marinheiro chinês parado no convés de um dos barcos é visto claramente brandindo um machado. Outro clipe mostra um marinheiro da Guarda Costeira chinesa batendo violentamente no barco inflável com um pedaço de pau. Um segundo homem também é visto esfaqueando o barco com uma faca. "O pessoal (da Guarda Costeira chinesa) começou então a atirar pedras e outros objetos contra o nosso pessoal", disse Manila. "Eles também cortaram (os barcos infláveis), tornando-os inoperantes". Os marinheiros filipinos, vestidos com camuflagem marrom com capacetes e coletes, não carregam armas nos vídeos.