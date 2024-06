EUA proíbe software antivírus russo Kasperksy

Os Estados Unidos proibiram nesta quinta-feira (20) a empresa de cibersegurança Kaspersky, com sede na Rússia, de oferecer seus populares produtos antivírus no país, segundo anunciou o Departamento de Comércio.

Estas medidas mostram aos adversários dos Estados Unidos que o Departamento de Comércio não hesitará em agir quando "sua tecnologia representar um risco para os Estados Unidos e seus cidadãos", acrescentou.

Embora a empresa multinacional tenha sua sede em Moscou, conta com escritórios em 31 países e presta serviços a mais de 400 milhões de usuários e 270 mil clientes corporativos em mais de 200 países, segundo o Departamento de Comércio.

Além de proibir a venda do software antivírus da Kaspersky, o Departamento de Comércio também adicionou três entidades vinculadas à companhia a uma lista de empresas consideradas uma preocupação de segurança nacional, "por sua cooperação com as autoridades militares e de inteligência russas em apoio aos objetivos de ciberinteligência do governo russo".