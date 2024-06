Do treino entre homens aos Jogos Olímpicos, a história de uma atleta saudita de taekwondo

Quando criança, não restava outra opção para a atleta do taekwondo Donia Abou Talebn a não ser treinar com meninos. A primeira mulher saudita a se classificar para os Jogos Olímpicos, ela sonha em ganhar a medalha de ouro em Paris. "Comecei no taekwondo com oito anos e não havia um apoio como agora. Sempre pratiquei com os meninos nos centros masculinos, a princípio sem meninas. Cobria o cabelo para não mostrar que era menina", conta a esportista de 27 anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essa experiência "me fortaleceu, gosto de desafios", conta a jovem, também formada em Direito.

Durante décadas, as restrições impostas às mulheres no país ultraconservador mantiveram as sauditas longe dos esportes, nem mesmo como espectadoras. Embora as mais privilegiadas participassem de competições de tênis ou futebol em clubes privados, outras modalidades femininas recebiam pouca atenção. Em 2012, a judoca Wojdan Shaherkani foi a primeira saudita a participar em Jogos Olímpicos, mas como convidada do Comitê Olímpico Internacional. Sua luta histórica durou apenas 82 segundos, sendo eliminada na primeira fase.

Outra convidada, a corredora Sarah Attar, terminou em último. Cinco outras sauditas também se beneficiaram de um 'wild card' em 2016 e 2020, mas Donia Abou Taleb é a primeira a chegar ao torneio pelas competições classificatórias tradicionais. - Ambição para Paris - Desde que Mohammed bin Salman se tornou príncipe herdeiro em 2017, o país busca romper com sua imagem conservadora: as mulheres foram autorizadas a dirigir e cada vez mais realizam trabalhos tradicionalmente proibidos para elas. As autoridades também suspenderam a proibição que as impedia de assistir a jogos de futebol nos estádios, e o país conta com uma seleção feminina de futebol. Apoiada pelo Estado, Donia Abou Taleb conquistou uma medalha de ouro no Campeonato Árabe de Taekwondo em 2020, e o bronze nos Jogos Asiáticos e no Mundial de 2022, em Guadalajara, no México. Após faturar o ouro nos Jogos Asiáticos em maio, a atleta conta ter grandes ambições para Paris.

"Desde o início sonho em ser campeã do mundo, participar dos Jogos Olímpicos e conquistar o ouro. Cheguei a este ponto para conseguir algo", diz, confiante. A Arábia Saudita conquistou apenas quatro medalhas olímpicas em sua história, duas de bronze e duas de prata, todas masculinas. Uma vitória de Donia apoiaria as políticas do reino rico em petróleo, que busca se posicionar como uma nação líder no esporte mundial.