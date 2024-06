Comunicado do Business Wire :QPS Holdings, LLC

QPS Holdings, LLC corporate headquarters in Delaware Technology Park in Newark, Delaware. This location is also the QPS Bioanalysis Laboratory Center of Excellence for for small and large molecule drug development. (Photo: Business Wire)

A QPS, uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), tem o prazer de anunciar a nova liderança de operações em pesquisa clínica. Esta nova liderança clínica alinhará ainda mais os assuntos médicos globais existentes, os assuntos regulatórios, os serviços de dados e as unidades de operações clínicas com as clínicas QPS de Fase I existentes e bem-sucedidas. Os recursos globais aprimorados ajudarão a QPS a satisfazer a necessidade por agilidade, flexibilidade e velocidade na comunidade global de desenvolvimento de medicamentos que evolui rapidamente.

Derek Grimes, vice-presidente e chefe global de pesquisa clínica da QPS, é um distinto executivo com 26 anos de experiência de liderança em saúde e pesquisa clínica em instituições acadêmicas e privadas. Ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de organizações complexas de cuidados de saúde e pesquisa clínica e tem sido a liderança operacional em várias centenas de programas de pesquisa clínica para organizações acadêmicas e baseadas na indústria. A extensiva experiência e contribuições ao campo de Grimes o tornaram um respeitado líder em pesquisa clínica e gestão de cuidados da saúde. Mais recentemente, Grimes atuou como o vice-presidente sênior de Operações Clínicas no Frontage Laboratories, onde liderou as operações para a divisão de serviços clínicos.

"A adição de Derek Grimes à Equipe de Liderança Global da QPS aumentará a nossa capacidade de colaboração entre as unidades de negócios para oferecer programas abrangentes personalizados de desenvolvimento clínico para melhor enfrentar um futuro dominado por programas biológicos e de terapia avançada e uma demanda por ensaios clínicos acelerados", disse Benjamin Chien, presidente do conselho, presidente e CEO da QPS.

Em 2022, a QPS anunciou a transformação total para uma empresa estruturada globalmente, levando à entrega contínua de serviços pré-clínicos, bioanalíticos e de ensaios clínicos em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a empresa formalizou seus departamentos de assuntos médicos e assuntos regulatórios e incorporou novos líderes seniores para essas equipes. Esta estrutura aprimorada beneficiou nossos clientes globais, à medida que nossas equipes agora colaboram mais estreitamente em todas as regiões globais. A adição da Grimes a esta empresa solidificará ainda mais a capacidade da QPS de atender aos clientes biotecnológicos e farmacêuticos em todo o mundo.

SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC

A QPS é uma organização de pesquisa contratual (CRO) global, de serviço completo e em conformidade com GLP/GCP, que oferece o mais alto nível de serviços de descoberta, bioanálise, pré-clínicos e clínicos de desenvolvimento de medicamentos. Desde 1995, a QPS expandiu rapidamente de uma pequena oficina de bioanálise para uma CRO de serviço completo, com mais de 1,1 mil profissionais nos EUA, Europa e Ásia. Atualmente, a QPS oferece serviços expandidos de P&D com contratos farmacêuticos, com especialização especial em farmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálise, medicina translacional, ensaios clínicos e serviços de pesquisa clínica. Líder premiada com foco em bioanálise e ensaios clínicos, a QPS é conhecida por padrões de qualidade comprovados, conhecimento técnico, uma abordagem flexível à pesquisa, satisfação do cliente, laboratórios prontos para uso e instalações clínicas. Por meio de aprimoramentos contínuos em capacidade e recursos, a QPS mantém seu compromisso de oferecer qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável aos seus valiosos clientes. Para mais informações, acesse www.qps.com ou envie um e-mail para [email protected].

