Comunicado do Business Wire :Pipe Line Development Company

A Pipe Line Development Company (PLIDCO®), líder em acessórios para reparo e manutenção de vazamentos em dutos, anunciou hoje que recebeu o prêmio Aramco Americas 2024 Best in Supplier Performance na Offshore Technology Conference (OTC) em Houston.

"Gostaria de agradecer a todos da Aramco Americas por este reconhecimento", afirmou Smith. "Na PLIDCO®, trabalhamos todos os dias para conquistar a confiança de nossos clientes. Nossa capacidade de fornecer um serviço de alta qualidade de forma consistente aos nossos clientes não seria possível sem nossa equipe dedicada e trabalhadora, que, nos últimos 75 anos, tem vindo trabalhar todos os dias com o objetivo de fabricar os produtos que tornam os oleodutos ao redor do mundo mais seguros".

Apresentado no início deste mês à presidente da PLIDCO®, Kimberly A. Smith, o prêmio reconhece o atendimento superior ao cliente da PLIDCO®, a produção de alto calibre, os produtos confiáveis e de alta qualidade e a capacidade demonstrada de garantir a entrega no prazo.

Sobre a PLIDCO®

Há 75 anos, a PLIDCO® tem sido a fonte confiável de acessórios para tubulações e produtos de manutenção usados em todas as partes do mundo. Os produtos comprovados da PLIDCO® permitem que os clientes evitem ou minimizem interrupções dispendiosas, mantendo os funcionários e o meio ambiente seguros. A PLIDCO é a fonte número um de produtos seguros e confiáveis para reparo e manutenção de vazamentos em tubulações, com um vasto portfólio de centenas de milhares de conexões que são vendidas e instaladas no mundo inteiro. Seus produtos são respaldados pela única garantia limitada de cinco anos do setor e por um programa de qualidade com certificação ISO 9001. Para saber mais, acesse www.PLIDCO.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240620928066/pt/