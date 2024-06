Comunicado do Business Wire :NetApp

A Spot by NetApp fecha esta lacuna tecnológica ao fornecer um portfólio holístico e integrado de soluções de FinOps que dão suporte à infraestrutura de dados inteligente de uma organização. Com sua amplitude de recursos, as organizações podem unificar a otimização de custos e infraestrutura de nuvem, oferecer análises para maximizar a eficiência e o impacto de cada dólar gasto em nuvem e impulsionar o crescimento dos negócios digitais. Converter-se uma plataforma certificada de FinOps ajuda a Spot by NetApp a permitir que seus clientes adotem com sucesso as melhores práticas de nuvem alinhadas aos padrões de FinOps.

À medida que as organizações movimentam volumes cada vez maiores de suas cargas de trabalho para a nuvem, sobretudo para impulsionar o desenvolvimento de aplicativos de IA, equilibrar as necessidades concorrentes de infraestrutura e eficiência financeira fica mais difícil. O excesso de provisionamento de recursos de nuvem gera gastos com desperdício, mas o provisionamento insuficiente pode desacelerar operações comerciais e sufocar a inovação. A abordagem tradicional de ferramentas autônomas de FinOps, com seu foco em corte de custos, não cumpre estes requisitos evoluídos para oferecer infraestrutura de nuvem rentável e de alto desempenho.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que a Spot by NetApp obteve a certificação da plataforma certificada da FinOps Foundation, validando a capacidade da plataforma de prover a profundidade e a amplitude de capacidades que as organizações precisam para praticar uma sólida gestão financeira em nuvem. Além disto, a Spot by NetApp expandiu sua plataforma certificada com a disponibilidade geral de suas soluções Cost Intelligence e Billing Engine.

Para respaldar este enfoque abrangente em FinOps, a Spot by NetApp integrou os recursos de gestão de custos de nuvem do Cloudcheckr em seu portfólio ao introduzir dois novos módulos de produtos:

"Segundo o FinOps Framework, implementar uma estratégia FinOps produtiva requer a cooperação efetiva entre equipes. A cooperação efetiva requer acesso total a dados financeiros e operacionais em nuvem", disse Mike Fuller, Diretor de Tecnologia da FinOps Foundation. "Um enfoque abrangente e bem pensado para FinOps ajuda as organizações a maximizar o valor comercial da nuvem para que possam alcançar suas metas comerciais com mais facilidade. Reconhecemos a Spot by NetApp como uma plataforma certificada de FinOps devido à sua capacidade de propiciar software que ajuda as organizações a adotar práticas de FinOps com sucesso."

-- Billing Engine (Mecanismo de Faturamento): Este produto proporciona relatórios abrangentes de faturamento com recursos inteligentes de alocação de custos, incluindo cobrança do uso pelos clientes e visualização dos custos. Com este produto, as empresas podem rastrear e gerenciar melhor os gastos em nuvem em diferentes grupos para impulsionar a prestação de contas.

As equipes de FinOps terão o benefício de uma única fonte verdadeira para dados financeiros e de operações em nuvem. O lançamento do Cost Intelligence e do Billing Engine aprimora a eficácia de todas as soluções no portfólio da Spot by NetApp. Por exemplo, as organizações poderão usar a aprendizagem automática e a análise de IA do Spot Ocean e do Elastigroup junto com a análise avançada de custos do Cost Intelligence para oferecer recomendações de otimização mais exatas. As equipes podem simplificar ainda mais suas práticas de FinOps ao aplicar automaticamente estas recomendações à sua infraestrutura.

"A expansão de nossa oferta integrada de FinOps e se converter uma plataforma certificada de FinOps é uma validação real da visão e abordagem da Spot by NetApp, a fim de alavancar dados e tecnologia para ajudar os clientes a obter o máximo de seus investimentos em nuvem", disse Haiyan Song, Vice-Presidente Executivo de Operações em Nuvem na NetApp. "Nosso portfólio abrangente e integrado abrange gestão financeira e otimização contínua da infraestrutura de nuvem. Continuamos inovando e desenvolvendo nossas soluções de ponta impulsionadas por IA, ao aproveitar a inteligência das enormes cargas de trabalho e infraestrutura sob gestão da Spot by NetApp para oferecer informações cruciais na gestão de FinOps e permitir o escalonamento automático e a otimização contínua. Expandir nossas ofertas de FinOps com Cost Intelligence e Billing Engine é outro passo adiante em nossa missão contínua de dar suporte a nossos clientes e liberar mais valor a partir da nuvem."

Para saber mais sobre a solução da Spot by NetApp para FinOps, visite o estande G3 da Spot by NetApp na conferência FinOps X, que ocorre de 19 a 22 de junho no The Marriott Marquis em San Diego.

