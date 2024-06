Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., líder mundial em inovação em cuidados com a pele, revelou recentemente os resultados de dois estudos de investigação inovadores: primeiro, um tratamento antioxidante que pode diminuir os efeitos visíveis da poluição e do envelhecimento na pele humana; e segundo, o foco nas aplicações de ferramentas computacionais para prever com precisão a segurança e as possíveis reações da pele humana a vários ingredientes cosméticos. Essas descobertas foram compartilhadas pela equipe de cientistas da Mary Kay na reunião da Sociedade de Dermatologia Investigativa (SID) de 2024 em Dallas (EUA). A empresa foi patrocinadora nível prata do evento. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240620767430/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mary Kay Inc. recently revealed the results of two breakthrough research studies at the 2024 Society of Investigative Dermatology. (Photo: Mary Kay Inc.)

"A equipe de cientistas da Mary Kay está na vanguarda da pesquisa em cuidados com a pele e temos o prazer de apresentar nossas últimas descobertas à comunidade científica em geral", disse a Dra. Lucy Gildea, diretora de Inovação, Produto e Ciência da Mary Kay. A parceria contínua com a SID ressalta a dedicação da Mary Kay no avanço da ciência dos cuidados com a pele. Por meio de seus esforços colaborativos, a empresa permanece firme no seu compromisso de fazer avanços significativos no campo da dermatologia, proporcionando aos consumidores soluções de cuidados com a pele mais seguras e eficazes. "O compromisso duradouro da Mary Kay com a pesquisa e o desenvolvimento se alinha perfeitamente com nossos objetivos na Sociedade de Dermatologia Investigativa", disse a Dra. Rebecca Minnillo, diretora de Programas, Comunicações e Desenvolvimento da SID. "Nossa parceria sustentada nos permite explorar novas fronteiras na ciência dermatológica, aproximando-nos de inovações capazes de transformar as opções de tratamento e os cuidados com a pele." A pesquisa da Mary Kay sobre os efeitos da poluição do ar na pele, realizada a partir de diversas colaborações acadêmicas desde 2016, revelou que uma mistura antioxidante de resveratrol, niacinamida e oligopeptídeo-1 protege os lipídios naturais da superfície da pele contra danos oxidativos causados por material particulado (PM) e radiação ultravioleta (UV), tanto de forma isolada quanto combinada. Além disso, descobriu-se que essa mistura previne a formação de radicais livres induzida pela luz azul, o que demonstra seu potencial na mitigação dos efeitos prejudiciais de vários estressores ambientais na pele.

Além disso, a Mary Kay está aproveitando as ferramentas de toxicologia computacional para melhorar a avaliação de segurança de ingredientes cosméticos e de cuidados pessoais. Essa abordagem inovadora envolve o uso de métodos computacionais avançados para prever a segurança e a potencial toxicidade dos ingredientes em uma fase inicial, reduzindo significativamente a necessidade de extensos testes laboratoriais. A detecção virtual permite a detecção precoce de compostos, o que garante que apenas ingredientes seguros prossigam no processo de desenvolvimento. Esse método não só economiza tempo e recursos, mas também se alinha aos padrões éticos e regulamentares. Ao integrar essas ferramentas avançadas, a Mary Kay sublinha seu compromisso em aproveitar tecnologia de ponta para o desenvolvimento de produtos, assegurando os mais altos padrões de segurança e eficácia aos seus consumidores. A Dra. Gildea da Mary Kay também organizou um painel convincente no SID, intitulado "Insights into the Effects of Pollution on Skin Health: Recent Discoveries & Emerging Perspectives" (Informações sobre os efeitos da poluição na saúde da pele: descobertas recentes e perspectivas emergentes), composto por especialistas de diversas áreas da dermatologia e da biologia molecular. Um dos participantes foi o Dr. Thomas Haarmann-Stemmann, líder do grupo do Instituto de Pesquisa Leibniz para Medicina Ambiental, que discutiu o vínculo entre o aumento da temperatura ambiente e o envelhecimento da pele. A Dra. Elma Baron, professora associada de Dermatologia na Case Western Reserve University, enfatizou a importância dos antioxidantes tópicos na mitigação do estresse oxidativo e na melhoria da saúde da pele. Já o Dr. Hong Sun, professor assistente da NYU Grossman School of Medicine, investigou as alterações moleculares nas células da pele expostas a estressores ambientais, demonstrando a eficácia dos tratamentos antioxidantes na reversão das alterações na expressão genética associadas aos danos à pele induzidos pela exposição aos raios UV e à poluição. O patrocínio e as conclusões apresentadas na reunião da SID de 2024 representam os trabalhos mais recentes da Mary Kay para reforçar o compromisso de longa data da marca com o avanço da pesquisa e desenvolvimento na saúde e beleza da pele. Com mais de 1,6 mil patentes de produtos, tecnologias e designs de embalagens em seu portfólio global, a Mary Kay continua liderando a inovação em cuidados com a pele. Sobre a Mary KayAntes. Agora. Sempre. Mary Kay Ash superou diversas barreiras e dificuldades para fundar a marca de beleza dos seus sonhos no Texas (EUA), em 1963, com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. O sonho acabou virando uma empresa mundial com milhões de membros de uma força de vendas independente em mais de 35 países. Durante 60 anos, a Mary Kay empoderou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de última geração para cuidados com a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as gerações futuras, protegendo as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivando as pessoas jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240620767430/pt/ Contato