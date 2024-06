Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, a Lenovo? apresentou o Lenovo Tab Plus, um tablet de entretenimento que oferece uma experiência auditiva excepcional com oito alto-falantes JBL e estrutura de matriz Hi-Fi ajustada por Dolby Atmos®. Projetado para amantes da música, o tablet de 11,5" complementa seu som de alta qualidade com uma tela 2K para imagens vívidas e um suporte ajustável para aproveitar ao máximo todos os ângulos.

Um dispositivo essencial aos amantes da música, o Lenovo Tab Plus transforma praticamente qualquer local em um santuário de entretenimento pessoal com 26 W de som estéreo nítido. Com oito alto-falantes JBL Hi-Fi, incluindo quatro tweeters de matriz e quatro woofers de força balanceada acomodados em 4 caixas de alto-falante totalizando 22 cc, o tablet dá vida a qualquer quarto ou sala de estar com sons graves mais profundos e pronunciados e agudos mais claros. Além disto, é ajustado por Dolby Atmos, suportando áudio de alta resolução de 24 bits e frequência de 96 kHz ao usar fones de ouvido.

"Os tablets evoluíram para satisfazer as necessidades das pessoas que transitam entre trabalho, estudo e lazer, oferecendo uma combinação equilibrada de mobilidade e desempenho", disse Tony Chen, Vice-Presidente do Grupo de Tablets e Dispositivos Inteligentes na Lenovo. "À medida que o mercado de tablets se recupera1, os clientes podem esperar uma maior diferenciação dos produtos Lenovo mediante recursos que satisfaçam suas demandas específicas. O Lenovo Tab Plus é um excelente exemplo de um tablet completo que oferece som de alta qualidade para uma experiência de entretenimento realmente envolvente."

Para maximizar a funcionalidade do tablet e o sistema de áudio concebido e desenvolvido com a JBL, o Lenovo Tab Plus se transforma em um alto-falante Bluetooth® para áudio perfeito em qualquer lugar, transmitido de seu dispositivo portátil como um smartphone, vindo com um suporte integrado para até 175° de flexibilidade visual. Para a máxima personalização sonora, vem com um controle de volume de aplicativo personalizado que possibilita ajustar as configurações de áudio. Com o controle de volume do aplicativo, o tablet aumenta automaticamente o volume quando seu aplicativo de música ou podcast favorito é aberto, e diminui o som quando um navegador é escolhido, e muito mais.

Uma experiência completa de entretenimento sem interrupção

O Lenovo Tab Plus oferece uma experiência de entretenimento completa ao combinar sua capacidade de áudio com uma tela 2K de 11,5" certificada pela TÜV2 e 90 Hz de taxa de atualização que complementa os sons nítidos e graves potentes com imagens vibrantes e gráficos evocativos. Uma tela certificada pela TÜV passa por testes, a fim de garantir pouca luz azul e sem cintilação para conforto ideal dos olhos. Para garantir entretenimento ininterrupto em qualquer lugar, o tablet é equipado com uma bateria de 8.600 mAh capaz de transmitir até 12 horas3 e carregamento rápido de 45 W, que alcança potência máxima em apenas 90 minutos3.

O mais recente tablet de entretenimento da Lenovo é equipado com um processador MediaTek? Helio G99 e oferece até 256 GB de armazenamento integrado4 com opção de expandir via cartão MicroSD (vendido separadamente), sendo resistente à água e poeira IP525. Ele apresenta um Modo de Leitura Imersiva integrado que suaviza a tela para simular a matriz de cores das páginas de um livro, podendo se transformar em um porta-retratos digital ou relógio via Modo de Espera. O Modo de Espera é ativado automaticamente7 quando o Lenovo Tab Plus não estiver em uso e carregando no modo paisagem com o suporte.

O Lenovo Tab Plus protege os usuários com um painel de privacidade que permite ao proprietário gerenciar permissões, oferece atualizações por 2 anos com 4 anos de proteção contra vulnerabilidades à segurança até junho de 2028 e está disponível com o Lenovo Premium Care6 para suporte técnico personalizado e o Lenovo Accidental Damage Protection One6 para segurança contra quedas ou derramamentos acidentais. O tablet é compatível com o Lenovo Tab Pen Plus, o Lenovo 68W USB-C Wall Charger, o Lenovo Multi-Device Wireless Keyboard e uma capa de proteção feita com material Dupont? Tyvek® e couro de PU6.

Preços e disponibilidade8