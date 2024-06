Comunicado do Business Wire :GIST Impact

Hoje, a GIST Impact, líder no fornecimento de dados e análises de impacto, anunciou um investimento do UBS Next, a unidade de inovação e risco do banco suíço universal líder. A GIST Impact fornece inteligência de impacto acionável para empresas e investidores, ajudando-os a medir facilmente seus impactos ambientais e sociais. Os dados e o software da empresa se baseiam em uma abordagem científica, específica para cada local e alinhada a padrões, com base em mais de 16 anos de experiência em medição e avaliação de impacto. Seus clientes incluem alguns dos maiores bancos do mundo, fundos soberanos e empresas de tecnologia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O fornecimento de melhores dados sobre o impacto é fundamental para desenvolver maior transparência para os investidores, ajudando-os a gerenciar seus portfólios. Novas regulamentações e padrões também estabeleceram um padrão mais elevado para a medição do impacto em todas as cadeias de valor - seja por meio da avaliação da materialidade do impacto como parte da Diretriz de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) ou da avaliação do impacto sobre o capital natural como parte da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza (TNFD).

O investimento do UBS Next apoiará a expansão das integrações de produtos da GIST Impact com parceiros e o desenvolvimento de soluções proprietárias de software e dados de impacto, incluindo os preparativos para as exigências da CSRD e da TNFD, onde os clientes precisam de mais apoio. Andre Hoffmann, cofundador da GIST Impact, disse: "Essa parceria com o UBS marca um momento crucial para a GIST Impact, pois estabelecemos novos padrões de como as empresas e os investidores podem integrar considerações ambientais e sociais em suas principais estratégias de negócios. Nossa colaboração é mais do que um investimento; é um compromisso compartilhado para promover um futuro mais sustentável, no qual o sucesso financeiro está intrinsecamente ligado ao impacto positivo no planeta e na sociedade. Estamos entusiasmados em unir forças com o UBS para impulsionar essa mudança, garantindo que nossos clientes não estejam apenas preparados para o futuro, mas que o estejam moldando ativamente". "Acreditamos que inteligência e dados de impacto acionáveis ajudarão os investidores a gerenciar suas carteiras de maneira direcionada e a combinar oportunidades com impacto ambiental e social. Isso é um pré-requisito para criar resultados sustentáveis a longo prazo", disse Sergio Ermotti, CEO do Grupo UBS.

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com o UBS para acelerar esta próxima etapa do nosso crescimento. Nossos algoritmos de inteligência e dados de impacto líderes mundiais capacitam os investidores a gerenciar suas carteiras em direção a melhores resultados e impactos sociais e ambientais", disse Pavan Sukhdev, cofundador e CEO da GIST Impact. "Além disso, nossas plataformas de avaliação de impacto ajudam as empresas a avaliarem seus impactos, dependências, riscos e oportunidades, ajudando a criar valor sustentável a longo prazo". Sobre a GIST Impact A GIST Impact é uma provedora líder de mercado em dados e análises de impacto, medindo, quantificando e valorizando os impactos corporativos na sociedade e no meio ambiente há mais de 16 anos. Com uma equipe de mais de 120 cientistas de dados, engenheiros, ecologistas e economistas, a GIST Impact fornece dados de impacto específicos para mais de 14.500 empresas. Desde 2021, a empresa automatizou seus sistemas para fornecer impactos em portfólios de investimentos, e seus clientes incluem investidores que representam mais de US$ 8 trilhões em ativos sob gestão, como também grandes corporações globais. A GIST Impact também faz parcerias com algumas das maiores empresas de consultoria, redes de negócios e plataformas de fintech para permitir a medição e o relatório de impactos nos mercados globais. https://gistimpact.com/ O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240619552188/pt/ Contato