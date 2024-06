RÚSSIA COREIA DO NORTE: Rússia e Coreia do Norte assinam acordo de defesa; Kim expressa apoio à guerra contra a Ucrânia

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Aborto, drogas... Agenda conservadora avança no país impulsionada pelo Congresso

Iniciativas mais duras contra o aborto ou o consumo de maconha: a maioria conservadora do Congresso desafia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao colecionar vitórias na "batalha cultural" que divide a sociedade.

LINCOLN:

Mais migrantes nos EUA: a solução que Nebraska procura devido à falta de trabalhadores

São ucranianos, afegãos e mexicanos... emigraram para Nebraska, um estado conservador no centro dos Estados Unidos. Longe dos debates acalorados da campanha presidencial, as empresas locais, com falta de trabalhadores, recebem o grupo de braços abertos e pedem a reforma do sistema legal de imigração.

LINCOLN:

Empresas investem para atrair migrantes para trabalhar em Nebraska

Cursos de inglês, férias flexíveis, moradia... empresas estão tentando atrair trabalhadores estrangeiros para o Nebraska, no meio-oeste dos Estados Unidos, que enfrenta a escassez de mão-de-obra.

GRAND ISLAND:

Uma luz no fim do túnel para um cubano em Nebraska

Como todos os migrantes, o cubano Israel Gómez Estrada chegou aos Estados Unidos "com um sonho": vencer. Ele conseguiu uma permissão de residência, tem um emprego em Nebraska e planeja trazer a esposa e seus filhos para viver uma nova vida após uma etapa "muito difícil".

HAVANA:

Estudantes palestinos em Cuba também vivem a guerra

A milhares de quilômetros de Gaza, Samar Alghoul, uma estudante de medicina em Cuba, viveu os oito meses de guerra entre Hamas e Israel no dilema de voltar à sua terra para estar ao lado de sua família ou seguir se preparando para conquistar seu sonho profissional.

-- EUROPA

MADRI:

Felipe VI da Espanha completa dez anos no trono

O rei Felipe VI da Espanha completa, nesta quarta-feira (19), sem muito alarde, o décimo aniversário da sua ascensão ao trono, uma década em que se deparou com a tarefa de recuperar a instituição após os excessos do seu pai, Juan Carlos.

MARBELLA:

Tráfico de drogas, jovens e violência, os visitantes indesejados da Costa del Sol espanhola

A presença, nos últimos anos, de grupos criminosos internacionais na Costa del Sol espanhola soa o alarme em um lugar acostumado a estrangeiros ricos que, honestos ou não, chegaram ao local para gastar e se divertir.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE repreende sete países por desrespeito às regras financeiras do bloco

A Comissão Europeia, o braço Executivo da União Europeia (UE), repreendeu nesta quarta-feira sete países - incluindo França e Itália - por desrespeito às regras financeiras do bloco sobre o tamanho de seus déficits orçamentários.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CRACÓVIA:

Moradores de Cracóvia processam prefeitura por turismo desenfreado

Gritos, brigas, barulho durante a madrugada... O centro de Cracóvia se tornou um destino popular de turismo desenfreado, ao que a população respondeu processando a prefeitura da cidade.

PARIS:

Exposição relembra como crianças latinas viram a libertação de Paris

Como as crianças da América Latina viram a libertação de Paris em 1944? Uma exposição organizada pela Casa da América Latina na capital francesa mostra uma seleção de desenhos, além de uma antologia de manchetes de jornais da época.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas da Eurocopa: Croácia-Albânia, Alemanha-Hungria e Escócia-Suíça

