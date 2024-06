Nos EUA, empresas tentam descobrir simulações durante o teletrabalho

O banco Wells Fargo demitiu recentemente uma dezena de funcionários nos Estados Unidos por "simulação de atividades no teclado do computador", um exemplo da disposição de algumas empresas obcecadas pela produtividade em descobrir armadilhas na era do teletrabalho.

Algumas companhias adotam técnicas que permitem detectar se o funcionário está simulando o trabalho e utilizam instrumentos sofisticados de "tattleware" ou software de vigilância para fazê-lo.

Estas ferramentas, cuja procura explodiu desde a pandemia, são instaladas nos computadores da empresa e controlam a produtividade dos colaboradores, através do monitoramento de seu local de trabalho, da atividade do teclado ou mesmo por meio da geolocalização.