Membros da família mais rica do Reino Unido são julgados na Suíça por tráfico de pessoas

Quatro membros da família Hinduja - a mais rica do Reino Unido - estão sendo julgados na Suíça sob acusação de exploração e tráfico de pessoas, envolvendo a "importação" de seus empregados domésticos da Índia. As informações são da BBC.

Segundo a emissora britânica, a alegação é de que Prakash e Kamal Hinduja, seu filho Ajay e sua esposa Namrata, teriam confiscado os passaportes dos funcionários e tirado a liberdade de empregados saírem de casa sem autorização no bairro nobre de Cologny, em Genebra. A família também está sendo acusada de pagar US$ 8 (cerca de R$ 43) por dias de trabalho de 18 horas.

A reportagem da BBC afirma que os advogados da família Hinduja não negaram especificamente as alegações de baixos salários, mas disseram que elas devem ser vistas dentro do contexto em que os funcionários também recebiam alojamento e alimentação. Um dos advogados contestou a acusação de longas jornadas com o argumento de que assistir filmes com as crianças não se configura como trabalho.