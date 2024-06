Guarda-costas do premiê do Reino Unido é preso por aposta sobre a data das eleições britânicas

Um dos guarda-costas do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi preso nesta semana por supostas apostas na data das eleições britânicas um dia antes do anúncio oficial. Este é o segundo caso de alegação de apostas na data das eleições nesta campanha eleitoral - em paralelo, um assessor de Sunak admitiu que estava sendo investigado pelo mesmo motivo. A Polícia Metropolitana disse nesta quarta-feira, 19, que um policial do Comando de Realeza e Proteção Especializada foi preso na segunda-feira, 17, por suspeita de má conduta em cargo público. A prisão ocorreu depois que a Comissão de Jogos entrou em contato com a força. A comissão, que regula a indústria do jogo, confirmou que estava investigando "a possibilidade de infrações relativas à data da eleição". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sunak anunciou em 22 de maio que uma eleição para o Parlamento seria realizada em 4 de julho. A data havia sido um segredo muito bem guardado e o anúncio pegou muitas pessoas no Partido Conservador, de Sunak, de surpresa. A maioria pensava que a eleição seria realizada em meados do segundo semestre.

As apostas são uma atividade popular no Reino Unido, com casas de apostas oferecendo possibilidades em tudo, desde esportes até eleições e vencedores de prêmios literários. Trapacear agindo com base em informações privilegiadas é uma ofensa criminal. O policial preso foi libertado sob fiança enquanto se aguarda novas investigações e foi afastado do serviço enquanto a investigação da polícia é feita. O oficial não foi identificado. A polícia britânica geralmente não identifica os suspeitos até que sejam acusados. Na semana passada, o assessor de Sunak, Craig Williams, que está concorrendo à reeleição para o Parlamento, reconheceu que estava sendo investigado pela Gambling Commission por fazer uma aposta de 100 libras (cerca de R$ 694) na data das eleições de julho apenas três dias antes de o primeiro-ministro anunciar a data.