Espanha e Itália fazem tira-teima em 'final antecipada' no Grupo B da Euro

A época de ouro da 'Roja' começou e terminou contra a 'Azzurra': desde a vitória nos pênaltis nas quartas de final da Euro 2008 até a grande exibição na final de 2012 (4 a 0), uma inédita jornada espanhola que incluiu entre esses dois títulos continentais a Copa do Mundo de 2010.

Depois da boa estreia diante da Croácia, a Espanha terá que confirmar sua solidez contra a Itália nesta quinta-feira (20), em Gelsenkirchen, numa "final" antecipada do Grupo B da Eurocopa.

"Temos que manter os pés no chão", acrescentou De la Fuente, uma prudência difícil de encontrar para uma torcida que tem motivos para sonhar alto.

"Cedemos mais espaços do que deveríamos", reconheceu o experiente lateral Danir Carvajal, autor do terceiro gol espanhol.

Para este novo capítulo da rivalidade, a Espanha chega de um 3 a 0 sobre a Croácia, um resultado incontestável, mas que tem suas ressalvas: o time do técnico Luis de la Fuente se mostrou letal nas finalizações, enquanto os croatas desperdiçaram várias chances claras.

A estreia na edição de 2024 também não empolga. Vitória de virada sobre a Albânia (2 a 1) depois de sofrer um gol com 23 segundos de jogo.

O trauma de ter ficado fora das duas últimas Copas do Mundo para a tetracampeã mundial não se cura com um título continental.

Atual campeã europeia, a Itália está em processo de encontrar uma identidade com seu novo técnico, Luciano Spalletti, que chegou em setembro para substituir Roberto Mancini, hoje na seleção da Arábia Saudita.

Mas também a outro atacante, Nico Williams, a lucidez de Rodri no meio-campo e o faro de gol do capitão Álvaro Morata, sempre aguçado pela seleção.

Ciente de que os jogadores que podem fazer a diferença são poucos no elenco, Spalletti defende um jogo coletivo, de força física, que serve para competir com os 'bichos papões' do continente.

"Vamos para o campo com a vontade de lutar por todas as bolas, é o que o nosso treinador quer. Jogadores que não tenham medo do desafio físico", disse o atacante da Juventus Federico Chiesa.

Davide Frattesi, que tem mais protagonismo na seleção do que na Inter de Milão, segue a mesma linha: "Não vamos nos esconder nas individualidades, eles são superiores. Teremos que formar um bloco com todos juntos e mostrar o espírito italiano, combativo e solidário".