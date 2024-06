Em visita à Coreia do Norte, Putin anuncia acordo para reforçar laços com o país

No segundo dia de visita à Coreia do Norte, o líder russo também agradeceu aos anfitriões pelo firme apoio consignado às "políticas" adotadas pelo Kremlin na guerra contra a Ucrânia.

O acordo a ser assinado pelos dois líderes "vai formar a base dos nossos laços por uma longa perspectiva", disse Putin, em discurso no início de uma reunião com Kim.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira, 19, em Pyongyang, que vai assinar um acordo com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para reforçar os laços entre os dois países, especialmente nas áreas econômicas e militar, e demonstrar união contra os Estados Unidos.

As potências ocidentais temem que a visita de Putin à Coreia do Norte resulte em um acordo de fornecimento de armas e munições para a guerra na Ucrânia, em troca de assistência econômica e transferência de tecnologia. Fonte: Associated Press.