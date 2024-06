Comunicado do Business Wire :The NAGA Group AG

O NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), fornecedor do superaplicativo financeiro integrado NAGA, convida os analistas, investidores, acionistas, mídia e parceiros a participarem virtualmente do seu Dia dos Mercados de Capitais em 11 de julho de 2024, às 16h00 CEST. O Dia dos Mercados de Capitais 2024 oferecerá insights valiosos sobre a visão estratégica e as ambições de crescimento do NAGA Group. Octavian Patrascu, o recém-nomeado CEO do NAGA Group, apresentará o evento virtual do Dia dos Mercados de Capitais 2024 e discutirá as conquistas mais recentes da empresa, seus planos para o futuro e o caminho inovador que o Grupo está traçando. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine PRINCIPAIS TÓPICOS

-- Desempenho da empresa: resultados financeiros e conquistas do primeiro semestre de 2024 -- Fusão com a CAPEX.com: razão estratégica, com o objetivo de melhorar a eficiência financeira e a presença no mercado -- Inovação e tecnologia: visão do CEO Octavian Patrascu para o Grupo, com destaque para o lançamento do superaplicativo NAGA

-- Planos futuros: atualizações do aplicativo e do ecossistema da NAGA, com foco na experiência do usuário, integrações de IA e capacitação dos usuários para criar seus próprios instrumentos financeiros O Dia dos Mercados de Capitais 2024 do NAGA Group será realizado virtualmente. Além da apresentação em inglês, será fornecida uma tradução para o alemão. Após a apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. INSCRIÇÃO Para se inscrever no evento virtual do Dia dos Mercados de Capitais 2024, clique aqui. Após o evento, as informações estarão disponíveis na seção de Relações com Investidores do site da empresa, que pode ser encontrada aqui. Isso incluirá o arquivo PDF da apresentação, uma gravação completa do evento ao vivo e materiais de apoio adicionais. Sobre a NAGA

A NAGA é uma empresa Fintech líder na Alemanha que oferece um superaplicativo com o objetivo de unificar trading social, investimentos em ações, criptomoedas e neo banking em uma única plataforma, impulsionada por sua tecnologia proprietária avançada. Operando em mais de 100 países com 9 escritórios locais, a NAGA oferece uma ampla gama de serviços para moedas fiduciárias e criptomoedas. A plataforma inclui um cartão físico VISA com conversão automática entre moedas fiduciárias e criptomoedas, além de cashback, feeds sociais dinâmicos e funções avançadas de autocopy, permitindo aos usuários replicar estratégias de investidores de sucesso. Projetado para uma comunidade global, o NAGA oferece um ecossistema financeiro inclusivo e eficiente para investimentos e finanças pessoais. -0- *T Idioma:InglêsEmpresa:NAGA Group AGHohe Bleichen 1220354 HamburgoAlemanhaE-mail:[email protected]:www.naga.comISIN:DE000A161NR7WKN:A161NRÍndices:Scale 30Registro:Mercado não oficial regulamentado em Berlim, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburgo, Munique, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 1928071 *T O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.