Comunicado do Business Wire :THE ASAHI GLASS FOUNDATION

1. Professor Robert Costanza (EUA e Austrália), que nasceu em 14 de setembro de 1950 nos EUA Economia Ecológica no Instituto para a Prosperidade Global, University College London Em um artigo inovador de 1997, o Professor Costanza e colegas demonstraram, pela primeira vez, que os serviços de ecossistema fornecidos pela natureza aos humanos excedem em muito o valor econômico do PIB mundial naquela época. Este trabalho trouxe atenção mundial à importância anteriormente subestimada dos serviços de ecossistema. Como cofundador da economia ecológica, um novo campo de estudo que reconhece a inserção da economia na sociedade e em uma biosfera finita, o Professor Costanza defende ativamente uma sociedade ecologicamente sustentável e baseada no bem-estar. 2. Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistema (IPBES) Estabelecida em 21 de abril de 2012, secretaria do IPBES: Bonn (Alemanha) A IPBES é a principal autoridade mundial sobre o estado do conhecimento e da ciência sobre biodiversidade, serviços de ecossistema e contribuições da natureza para as pessoas. Seus relatórios de referência facilitam a adoção de melhores políticas e ações com base científica em todas as escalas, setores e sistemas de conhecimento. À medida que um crescente número de empresas também começa a avaliar, divulgar e aprimorar seu impacto no meio ambiente, estas empresas também utilizam os relatórios da IPBES para ajudar a conformar suas estratégias de sustentabilidade corporativa e atividades de ESG (ambientais, sociais e de governança).

Cada ganhador recebe um certificado de mérito, um troféu comemorativo e US$ 500.000 em dinheiro como prêmio.

. A cerimônia de premiação está marcada para quarta-feira, 23 de outubro de 2024, no Tokyo Kaikan. Preleções comemorativas serão dadas em 24 e 26 de outubro de 2024, na Universidade de Tóquio e na Universidade de Kyoto, respectivamente.