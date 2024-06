Pharrell Williams invoca o universalismo em seu novo desfile Louis Vuitton em Paris

Sua fórmula? Conta com a colaboração de sua extensa rede de amizades do mundo da música, da arte e do esporte, para ajudar a dar brilho aos seus desfiles.

Em relação à roupa, o autor de "Happy" utiliza generosamente, como seus antecessores, o anagrama LV e o nome Louis Vuitton para estampar as peças de roupa que bebe na fonte de todos os estilos.

Desta forma, em janeiro, Pharrell Williams surpreendeu com uma homenagem colorida ao mundo dos cowboys, com um desfile cheio de fivelas de prata, chapéus e botas de cano alto, com uma trilha sonora interpretada por ele mesmo ao lado do grupo Mumford & Sons.