Novo monólito misterioso aparece no deserto de Nevada, nos EUA

A estrutura retangular é a mais recente a intrigar a internet desde que elas começaram a aparecer em vários lugares do mundo em 2020.

O primeiro monólito, que foi descoberto no deserto de Utah enquanto o mundo enfrentava a pandemia de covid-19, rapidamente chamou a atenção da mídia internacional.

Muitos notaram a semelhança do objeto com os monólitos alienígenas que desencadeiam enormes avanços no progresso humano no clássico "2001: Uma Odisseia no Espaço", filme de ficção científica de Stanley Kubrick.