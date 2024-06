Netanyahu acusa EUA de reter armas e atrasar ofensiva em Gaza

Com a guerra de Israel contra o Hamas agora no seu nono mês, crescem as críticas internacionais sobre o apoio militar e diplomático dos EUA à campanha de destruição sistemática de Israel em Gaza, com um enorme custo em vidas de civis.

Dois importantes democratas no Congresso abriram caminho esta semana para que uma venda de F-15 dos EUA por US$ 15 bilhões para Israel avançasse, após um atraso enquanto um legislador buscava respostas do governo Biden sobre o uso atual de armas dos EUA por Israel na guerra em Gaza.

Em resposta à declaração de Netanyahu, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse: "Não sabemos do que ele está falando. Nós simplesmente não sabemos." Ela acrescentou que os EUA estão tendo "discussões construtivas" com Israel sobre a suspensão do envio de bombas pesadas e que esta é a única transferência atrasada.

"Não estou preocupado", disse Itamar Yaar, ex-vice-chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel que lidera um grupo de ex-altos funcionários de segurança. Ele acha que Netanyahu quer "dificultar para a administração Biden atrasar o fornecimento de armas no futuro".

Tanto Netanyahu como Biden estão equilibrando os seus próprios problemas políticos internos com a situação explosiva no Oriente Médio, e o combativo líder israelense tem-se tornado cada vez mais resistente às ofensivas públicas de charme e aos apelos privados de Biden.

Aviv Bushinsky, ex-conselheiro de Netanyahu, sugeriu que o gabinete do primeiro-ministro está trabalhando para definir a agenda das reuniões do ministro da Defesa, Yoav Gallant, nos EUA, na próxima semana, ao mesmo tempo que permite a Netanyahu - em vez de Gallant - reivindicar o crédito pela libertação do carregamento de bombas. O vídeo também antecipa um discurso que Netanyahu deverá fazer ao Congresso em cerca de uma semana, disse ele.

"É um estilo de diplomacia muito beligerante, mas ele está numa situação em que todos ganham", disse Bushinsky. "Ele não tem nada a perder neste momento - isso o serve em todas as dimensões, internamente, publicamente."

Netanyahu dissolveu o seu gabinete de guerra na segunda-feira, 17, uma medida que consolida a sua influência sobre a guerra e provavelmente diminui as probabilidades de um cessar-fogo em breve. Os críticos o acusam de atrasar o fim da guerra porque isso significaria uma investigação sobre as falhas do governo no ataque de 7 de outubro e aumentaria a probabilidade de novas eleições quando a popularidade do primeiro-ministro for baixa. Netanyahu nega as acusações e diz que está empenhado em destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas - não importa quanto tempo isso possa levar.

Meses de conversações de cessar-fogo não conseguiram encontrar um terreno comum entre o Hamas e os líderes israelenses. Tanto Israel como o Hamas têm-se mostrado relutantes em apoiar totalmente um plano apoiado pelos EUA que devolveria os reféns, abriria caminho para o fim da guerra e começaria a reconstruir o território destruído.