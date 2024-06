Navio humanitário salva dezenas de migrantes de naufrágio no Mediterrâneo

O capitão de um navio humanitário de resgate do grupo de ajuda alemão RESQSHIP descreveu à emissora britânica BBC o momento em que a sua tripulação ajudou a resgatar migrantes presos no porão de carga de um barco que estava afundando na costa da Itália. Em entrevista ao programa Today, o capitão Ingo Veert disse que a sua tripulação conseguiu salvar 50 migrantes perto da ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo.

De acordo com a reportagem, Vert relatou que, quando o navio de resgate chegou ao barco, sua tripulação deu coletes salva-vidas aos sobreviventes e usou um machado e um martelo para ajudar a resgatar duas pessoas dos destroços. As equipes de resgate encontraram um sobrevivente "quase sem respirar", com temperatura corporal de 32ºC, contou.

O capitão também relatou à BBC que outros 10 homens foram encontrados mortos debaixo do convés do navio. Os sobreviventes do naufrágio foram entregues à Guarda Costeira Italiana e levados para terra na manhã da segunda-feira, 17, enquanto os falecidos eram rebocados para a ilha, segundo o RESQSHIP.