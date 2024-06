IA favorece a disseminação de informações falsas sobre o Holocausto, alerta Unesco

A inteligência artificial generativa (IA) favorece a propagação de informações falsas sobre o Holocausto, o que pode alimentar o antissemitismo e alterar a nossa relação com a verdade histórica, alertou a Unesco nesta terça-feira (18).

"Se permitirmos que estes fatos terríveis do Holocausto sejam adoçados, distorcidos ou falsificados através do uso irresponsável da IA, corremos o risco de uma rápida propagação do antissemitismo e de um declínio na nossa compreensão das causas e consequências destas atrocidades", afirmou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, em comunicado.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura lançou esta publicação em colaboração com o Congresso Judaico Mundial, por ocasião do Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio.