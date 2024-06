Comunicado do Business Wire :TOKYO Night & Light PR Office

Na região metropolitana de Tóquio, o show de mapeamento de projeção TOKYO Night & Light utiliza o Edifício Principal Nº 1 do Governo Metropolitano de Tóquio, um marco icônico da cidade, como tela para exibir um espetáculo de arte colorida com luz e som. A apresentação é realizada todas as noites durante todo o ano, criando um novo ponto turístico que ilumina a noite de Tóquio.

Visitantes de todo o mundo vêm animados para ver um Godzilla em tamanho real. O total de visitantes do Tokyo Night & Light, o maior show de mapeamento de projeção do mundo, ultrapassou 200.000 pessoas.Conteúdo no estilo japonês "Ukiyo" também é exibido na tela

Nos finais de semana e feriados, a apresentação tem exibido a obra "Godzilla: Attack on Tokyo", com o mundialmente famoso Godzilla, que está comemorando seu 70º aniversário este ano. O poderoso Godzilla de 100 metros de altura, o mesmo dos filmes da "VS Series", é projetado em tamanho real na parede do Edifício do Governo Metropolitano, e sua luta impressionante contra a nova arma anti-Godzilla "Super X2 modified" é imperdível.

A apresentação também apresenta "Ukiyo", um conteúdo no estilo japonês inspirado nas pinturas Ukiyo-e. As pinturas Ukiyo-e são obras de arte desenvolvidas durante o período Edo (1603-1868) que retratam vários aspectos da vida cotidiana com cores vivas e delicadas. O termo "ukiyo" em si refere-se a um mundo que está em constante mudança. Utilizando visuais gerados por aprendizado de IA e CG pelos criadores da apresentação, foi facilitada uma conexão entre o mundo das pinturas Ukiyo-e e a cultura pop contemporânea.

Aproveite esta apresentação com mapeamento de projeção e conheça a cultura japonesa na maior tela do mundo.

Confira os horários da apresentação aqui: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/event/20240225/

