Comunicado do Business Wire :Tecnotree

Tecnotree Recognized by Gartner® in the 2024 Magic Quadrant? for AI in CSP Customer and Business Operations (Graphic: Business Wire)

A Tecnotree, uma plataforma digital global e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, foi reconhecida no Quadrante Mágico do Gartner 2024 para IA em CSP.

Além disso, a Tecnotree é reconhecida globalmente por seu extenso portfólio de patentes de engenharia AIML, estando entre os maiores do mundo e sendo o maior para qualquer fornecedor de telecomunicações globalmente, com capacidades como geração de conteúdo, visão computacional, tradução máquina a máquina, confiança, governança e operações de modelo. A Tecnotree possui uma infinidade de casos de uso ainda não comercializados para operadoras de telecomunicações, que foram implantados nas áreas de saúde, imobiliário e comércio eletrônico.

A Tecnotree fornece um comércio social incorporado à IA e capacidade de gerenciamento de experiência com a plataforma Tecnotree Moments, que foi reconhecida pelo TM Forum para monetização de rede em todas as verticais.

O Quadrante Mágico da Gartner, de autoria dos analistas Pulkit Pandey, Amresh Nandan e Peter Liu, identifica e avalia fornecedores de IA para operações de clientes e negócios de CSP. De acordo com o relatório, "a IA em operações comerciais e de clientes de CSPs ajuda os CSPs a utilizar IA/ML para gerar insights e automatizar processos de negócios em um amplo conjunto de áreas de operações comerciais e de clientes. Essas áreas incluem marketing, vendas, CPQ (configure-price-quote), gerenciamento de pedidos, gerenciamento de produtos, gerenciamento de faturamento e receita, jornada e atendimento ao cliente, garantia de receita e gerenciamento de fraude/risco". Esse relatório abrangente ajuda os provedores de serviços de comunicação a identificar e avaliar fornecedores de IA para suas operações comerciais e de clientes. Ele guiará os diretores de TI (CIOs) e líderes de tecnologia dos CSPs para as escolhas certas de fornecedores de IA em um mercado em rápida evolução.

A plataforma Tecnotree Sensa Intelligence integra capacidades de IA generativa com sua pilha BSS, ajudando operadoras de telecomunicações a processar milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados de sistemas de informação empresarial, operacional e transacional. A capacidade do Sensa de implantar algoritmos clássicos e de aprendizado de máquina generativo de maneira agnóstica a frameworks ajuda as operadoras a explorar, extrair, visualizar e promover operações de segurança autônomas. O Profile-of-One é parte integrante do Tecnotree Sensa, crucial para proporcionar experiências personalizadas. Ele utiliza vastas quantidades de dados para criar perfis abrangentes adaptados a casos de uso específicos. Ao se integrar perfeitamente a modelos alimentados por IA, o Profile-of-One possibilita a predição de comportamentos de clientes e a extração de insights valiosos. Para nós, ser reconhecido como um Niche Player e estarmos posicionados no Quadrante de Niche Players do Quadrante Mágico da Gartner para IA em CSPs permite que a Tecnotree tenha preços competitivos e atenda às necessidades dinâmicas do mercado de operadoras de telecomunicações em todas as partes do mundo.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, disse: "Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos no Quadrante Mágico da Gartner de 2024. Acreditamos que este reconhecimento destaca nosso compromisso em aproveitar as tecnologias de IA, 5G e nativas da nuvem para impulsionar a inovação para nossos clientes. Sentimos que nossa inclusão no relatório valida nossa dedicação em capacitar CSPs por meio de soluções personalizadas impulsionadas por IA, que melhoram a experiência do cliente, a gestão de receitas e a eficiência operacional. Nossas soluções de BSS impulsionadas por IA atendem às necessidades empresariais em constante evolução, permitindo que CSPs ofereçam serviços superiores em diversas funções. Esse reconhecimento nos ajuda a manter nosso compromisso em explorar os limites do que é possível".

Para acessar o relatório completo e saber mais sobre o posicionamento da Tecnotree, visite aqui: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2HTWETGP&ct=240613&st=sb.

