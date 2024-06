Comunicado do Business Wire :Technology Holdings

Technology Holdings (TH), um banco de investimento internacional com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, e um histórico de fechamento de transações em 24 países, anuncia com orgulho o lançamento da 'TH Buy and Build', sua divisão especializada de banco de investimentos por parte de compra. 'TH Buy and Build' atende Compradores Estratégicos e Fundos de Capital Privado que buscam orientação e suporte especializado para navegar nas complexidades do panorama de aquisição e investimentos a nível mundial e para transações de modo rápido e eficiente.

"Estamos empolgados em revelar a 'TH Buy and Build', atendida por nossa equipe dedicada de banqueiros de investimentos por parte de compra em 11 países em 4 continentes. Este lançamento destaca um marco significativo em nossa missão de agregar valor excepcional a compradores estratégicos mediante fusões e aquisições programáticas e dar suporte a fundos de capital privado com investimentos e execução de estratégias 'Buy and Build' para suas empresas de portfólio", disse Vivek Subramanyam, Fundador e Diretor Executivo da Technology Holdings.

Este movimento estratégico consolida ainda mais a posição da Technology Holdings como um líder mundial em bancos de investimentos, ao oferecer serviços de Fusões e Aquisições por parte de Venda e Compra, Capital de Crescimento, Assessoria sobre Capital Privado e Consultoria de Crescimento exclusivamente para empresas de serviços de tecnologia, gestão de processos de negócios, consultoria, tecnologia e saúde ao redor do mundo.