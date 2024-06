Comunicado do Business Wire :ofi

As marcas e comércios varejistas de alimentos do mundo enfrentam uma procura cada vez maior por parte dos consumidores de produtos sustentáveis, com o aumento dos desafios relacionados com o clima e outros desafios na cadeia de suprimentos de alimentos, além da implementação de novas leis relacionadas com a sustentabilidade. Com a Choices for Change, a ofi fornecerá a essas empresas e a seus consumidores opções específicas para gerar impacto de longo prazo com base em quatro pilares cruciais: agricultura próspera, comunidades prósperas, ação climática e regeneração do mundo vivo.

- Reduzir as emissões de escopo 3 em 30%para oferecer aos clientes produtos e ingredientes verificáveis e de baixo carbono e contribuir para compromissos "net zero".

- Aplicar práticas agrícolas regenerativas em 2 milhões de hectares de terrapara criar resiliência agrícola de longo prazo e produtos com impacto natural positivo verificado.

Para disponibilizar aos clientes dados mais rigorosos e verificáveis para a tomada de decisões e a criação de relatórios de sustentabilidade, a estratégia incorpora um foco na excelência da cadeia de suprimentos. Isso reúne rastreabilidade, conhecimentos de dados, mitigação de riscos, verificação e participação profunda dos fornecedores para permitir as escolhas certas e inclui o conjunto de ferramentas tecnológicas premiadas da ofi, AtSource - o sistema de gestão da sustentabilidade e seu Planejador de cenários de carbono para planejar e calcular os custos da ação climática.

Ao apresentar a Choices for Change no Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, Roel van Poppel, diretor de Sustentabilidade da ofi, comentou: A "Choices for Change é a próxima fase da nossa jornada, fundamentada e fortalecida em anos de experiência na gestão de programas de sustentabilidade que abrangem centenas de comunidades agrícolas. Nossa equipa de mais de 500 especialistas em sustentabilidade, da Costa do Marfim ao Brasil, do Vietnã ao Gana, possui um profundo conhecimento e capacidade para resolver alguns dos principais desafios ambientais e humanitários no sistema alimentar. Oferecemos rastreabilidade, conhecimentos, capacidade e opções a nossos clientes e parceiros para impulsionar mudanças positivas".

As principais plataformas mundiais de produtos da ofi (cacau, café, laticínios, nozes e especiarias) já contam com estratégias ou programas específicos para enfrentar os desafios e oportunidades de cada cadeia de suprimentos de produtos1. Essas estratégias serão essenciais para cumprir as metas do Choices for Change, que busca consolidar um único conjunto de ambições a serem implementadas a nível global, com métricas e definições universais para todas as operações da ofi em cerca de 50 países. Isso será realizado em parceria com agricultores, governos, sociedade civil e clientes da ofi - incluindo muitos dos maiores comércios varejistas, marcas e fabricantes de alimentos do mundo. A ofi tem um longo histórico de parceria com clientes para atingir objetivos compartilhados de sustentabilidade e dimensionar o impacto, com mais de 130 programas colaborativos ativos na atualidade.

O CEO da ofi, A. Shekhar, afirmou: "Sabemos que fazer o que é certo para as comunidades e para o planeta é ainda mais crucial para o nosso imperativo comercial de longo prazo de fornecer ingredientes e soluções alimentares da mais alta qualidade aos nossos clientes. Isso proporciona a eles uma poderosa narrativa de proveniência para seus consumidores, as pessoas que apreciam alimentos e bebidas deliciosos, de alta qualidade e sustentáveis todos os dias no mundo inteiro".