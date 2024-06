Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeia de fornecimento completa, apresentou hoje a plataforma Kinaxis Maestro?, a única plataforma de orquestração de cadeia de fornecimento com infusão de IA e uma poderosa combinação de tecnologias e técnicas computacionais proprietárias que oferece total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento: do planejamento estratégico plurianual à etapa final na entrega ao cliente. Como uma evolução da plataforma principal da empresa, RapidResponse, a Maestro incorpora novas e modernas tecnologias de IA para ajudar as equipes a se moverem mais rápido e de modo mais inteligente para dominar as complexidades das modernas cadeias de fornecimento da atualidade. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240618714668/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Kinaxis announced its AI-infused orchestration platform, Maestro, at global supply chain conference Kinexions in Miami, FL. (Graphic: Business Wire)

A plataforma Maestro abrange três níveis: uma estrutura de dados da cadeia de fornecimento que conecta fontes de dados internas e externas em uma única fonte verdadeira, um mecanismo de inteligência sempre ativo que fornece informações em tempo real, previsões e soluções adaptativas, e uma interface de usuário perfeita, permitindo que os líderes empresariais tomem decisões mais rápidas e valiosas do que nunca, de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Por exemplo, em resposta à crescente demanda de um novo veículo elétrico após o endosso de uma celebridade de alto nível, uma montadora preocupada com a escassez de componentes pode perguntar: "Como evito uma falta de estoque?". Sem perder o ritmo, o assistente inteligente generativo impulsionado por IA da Maestro irá proporcionar orientação com base nas melhores práticas da cadeia de fornecimento para garantir que as interrupções sejam absorvidas e administradas em tempo real. "É um momento de desafios ser um líder empresarial na cadeia de fornecimento. Administrando as complexidades das cadeias de fornecimento mundiais e regionais, equilibrando a agilidade com redução de custos e sustentabilidade, e lidando com um fluxo constante de interrupções geopolíticas, econômicas e ambientais em meio a uma explosão de dados", disse Andrew Bell, Diretor de Produto na Kinaxis. "Contudo, com as tecnologias certas, há um potencial sem precedentes para solucionar esta complexidade e dominar a incerteza. A Maestro propicia transparência total da cadeia de fornecimento, alinha tecnologia avançada com desafios específicos e integra dados diversos, do sentimento da mídia social às regulamentações governamentais, trazendo clareza ao caos para que os líderes empresariais possam dormir um sono tranquilo." A National Instruments participou da fase beta dos recursos de IA generativa da Maestro e Ed Scott, Gerente Chefe de Programa disse, "Desde o momento em que nossa equipe implementou o assistente inteligente da Maestro, ficou claro que seria um divisor de águas. Pudemos reduzir significativamente o tempo que os usuários levam para maximizar o valor da plataforma, sendo que estamos na expectativa de desenvolver estes êxitos iniciais, à medida que a Kinaxis continua implementando toda a gama de seus recursos de IA."

O que diferencia a Maestro: -- Sincronização perfeita e agilidade inigualável- Obtenha uma visão digital abrangente e sempre ativa da sua cadeia de fornecimento, ao garantir a sincronização contínua de dados, pessoas e processos para uma agilidade incomparável. -- Esteja preparado, aconteça o que acontecer- Preveja cenários futuros com modelagem inteligente e tome decisões com rápida informação para navegar com confiança pelas incertezas e impulsionar o sucesso. -- Descubra o equilíbrio perfeito entre precisão, eficiência e velocidade - Combine a aprendizagem automática, heurística e otimização para uma solução de problemas incomparável, ao manter sua cadeia de fornecimento na vanguarda. -- Leve sua produtividade ao próximo nível - Automatize tarefas de rotina com IA e algoritmos preditivos, permitindo sua concentração em prioridades estratégicas e aumento da produtividade. -- Capacite seu pessoal a fazer mais com mais - Capacite suas equipes com uma ferramenta intuitiva que simplifica tarefas complexas e aumenta a eficiência, permitindo maior satisfação e realização.

-- Manipulação de dados desnecessária - Obtenha um tempo de retorno mais rápido ao ingerir facilmente dados de várias fontes sem necessidade de definir esquemas; basta arrastar, soltar e pronto. A empresa internacional de inteligência de mercado IDC apresentou uma vista prévia da Maestro antes do lançamento e Eric Thompson, Diretor de Pesquisa de Planejamento da Cadeia de Fornecimento Mundial da IDC, observou, "A IDC vem discutindo a integração da cadeia de fornecimento completa, e a Kinaxis está avançando com a Maestro. O progresso da plataforma em combinar a concorrencia de ponta a ponta com IA inteligente e de fácil uso é um passo promissor na orquestração da cadeia de fornecimento." Desde a criação do primeiro mecanismo de planejamento de requisitos de material (MRP) em memória na década de 1980 até a adoção de um modelo SaaS anos antes de seus pares e o lançamento da primeira plataforma de planejamento compatível à nuvem na década de 2000, a Kinaxis tem estado na vanguarda de todas as principais inovações tecnológicas dentro do setor da cadeia de fornecimento nas últimas quatro décadas. A empresa vem priorizando consistentemente o design de produtos para satisfazer as necessidades em evolução de seus clientes, com foco em pilares de conectividade, inteligência, adaptabilidade e facilidade de uso. Apenas nos últimos cinco anos, o portfólio de patentes da empresa cresceu em mais de 500%, com mais da metade destas patentes concedidas para inovações com base em IA e ML.