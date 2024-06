Comunicado do Business Wire :Global Association of Risk Professionals

As inscrições para o Programa RAI abrem oficialmente em 1º de agosto de 2024, com os exames começando em novembro. A GARP realizará um webcast na quarta-feira, 10 de julho, apresentando uma discussão com os membros do comitê consultivo da RAI sobre o valor do programa.

Entretanto, menos de metade dos entrevistados indicaram que as suas empresas oferecem formação e educação sobre como utilizá-lo e compreender as suas implicações de risco, destacando uma lacuna importante que a GARP acredita que o Certificado RAI pode preencher.

"A integração da IA na estratégia de negócios em todos os setores torna fundamental que os líderes empresariais, gestores de risco e outros profissionais compreendam os riscos relacionados e as considerações éticas", disse Richard Apostolik, presidente e CEO da GARP. "É essencial que as organizações criem soluções seguras e confiáveis baseadas em IA e compreendam seus riscos, para garantir credibilidade junto aos clientes, reguladores e o público."

"Com orientação de profissionais do setor e acadêmicos líderes na área de IA, desenvolvemos o currículo RAI para indivíduos com visão de futuro interessados em acessar conhecimento compreensível e abrangente sobre ferramentas, técnicas e aplicações de IA", disse William May, diretor administrativo da GARP e chefe global de certificações e programas educacionais. "Acreditamos que os profissionais que concluírem o programa estarão bem posicionados para ajudar a conduzir a sua organização para um futuro que, sem dúvida, incluirá a IA."

Sobre a Global Association of Risk Professionals

A Global Association of Risk Professionals é uma organização apartidária e sem fins lucrativos centrada em elevar a prática de gestão de risco. A GARP oferece a certificação líder global para gestores de risco no Financial Risk Manager (FRM®), bem como o Certificado Sustainability and Climate Risk (SCR®) e oportunidades educacionais contínuas através do Desenvolvimento Profissional Contínuo. Por meio da GARP Benchmarking Initiative (GBI)® e do GARP Risk Institute, a GARP patrocina pesquisas em gestão de risco e promove a colaboração entre profissionais, acadêmicos e reguladores.

Fundada em 1996, governada por um Conselho de Curadores, a GARP tem sede em Jersey City, N.J., com escritórios em Londres e Hong Kong. Encontre mais informações em garp.org ou siga GARP no LinkedIn, Facebook e Twitter (X).

