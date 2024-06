Comunicado do Business Wire :ExaGrid

A ExaGrid®, a única solução de Armazenamento de Backup em Camadas do setor com Retention Time-Lock, que inclui uma camada sem conexão de rede (criando um air gap em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação contra ransomware, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com dois prêmios do setor durante a 21º cerimônia anual do Storage Awards, "The Storries XXI," realizada em Londres no dia 6 de junho de 2024. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240618743778/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Photo courtesy of the Storage Awards.

A ExaGrid foi nomeada Fornecedora de Hardware de Backup Empresarial do Ano e também recebeu o prêmio de Solução de Armazenamento do Ano - Corporativo com sua importante parceira de canal Convergent Technology por fornecer proteção de dados para um projeto de infraestrutura nacional. Além disso, a Gerente Sênior de Comunicações de Marketing da ExaGrid, Mary Domenichelli, foi reconhecida com o prêmio de Campeã da Indústria de Armazenamento do Ano - Marketing. A ExaGrid continua a ser reconhecida por seu Armazenamento de Backup em Camadas, ganhando seis prêmios do setor até o momento em 2024, incluindo: -- Data Breakthrough Awards - Solução de Backup de Dados do Ano

-- Network Computing Awards - Empresa do Ano -- Network Computing Awards - Produto de Hardware do Ano -- Network Computing Awards - Prêmio de Retorno sobre Investimento -- Storage Awards - Fornecedora de Hardware de Backup Empresarial do Ano -- Storage Awards - Solução de Armazenamento do Ano - Corporativo Os vencedores são determinados por voto popular. Os prêmios deste ano marcam o décimo terceiro ano de vitórias da ExaGrid no "The Storries" e o quarto ano consecutivo em que a ExaGrid vence como Fornecedora de Hardware de Backup Empresarial do Ano.

"Estamos honrados pelo reconhecimento contínuo que recebemos pelo nosso Armazenamento de Backup em Camadas e pelo trabalho da equipe da ExaGrid. Estamos muito satisfeitos em ganhar um prêmio ao lado de nossos valiosos parceiros da Convergent Technology, que orientaram nosso cliente para a solução de armazenamento de backup que oferece a segurança mais abrangente, o desempenho mais rápido de backup e restauração, além do melhor suporte do setor. Quando se trata de infraestrutura nacional, poucas considerações são tão importantes", disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Somos muito gratos por trabalhar com parceiros de canal tão incríveis como a Convergent Technology e muitos outros ao redor do mundo. Parabéns a todos os vencedores dos prêmios deste ano, e muito obrigado à equipe do Storage Awards, e especialmente a todos que votaram em nós". Sobre a ExaGrid A ExaGrid proporciona Armazenamento de Backup em Camadas com uma Zona de Aterrissagem de cache de disco exclusiva, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura escalonável. A Zona de Aterrissagem da ExaGrid permite backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. A Camada de Repositório oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonável da ExaGrid inclui aparelhos completos e assegura uma janela de backup de duração fixa conforme os dados aumentam, eliminando atualizações caras e a obsolescência de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas, com uma camada sem conexão de rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para recuperação de ataques de ransomware. A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas em campo nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, Países Nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.