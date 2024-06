Canadá, Chile e Peru, os termômetros da campeã Argentina no grupo A da Copa América

Principal candidata ao título e atual campeã, a Argentina embarca em uma nova jornada nos Estados Unidos pelo bicampeonato da Copa América, o ponto de virada em 2021 que a levou a conquistar o mundo um ano depois. Canadá, Chile e Peru testarão o inegável favoritismo dos "hermanos" no Grupo A. A Albiceleste, liderada por um Messi revigorado pelo sol de Miami, será responsável por dar início à edição de número 48 do torneio de seleções mais antigo do planeta, em jogo contra o Canadá, estreante histórico no principal evento da Conmebol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Atlanta, na quinta-feira (20), será o palco deste confronto. A primeira rodada do grupo será finalizada um dia depois, quando Chile e Peru se enfrentarem em Arlington (Texas).

A segunda rodada está marcada para terça-feira, dia 25, com os jogos Argentina x Chile em East Rutherford, vizinha de Nova York, e Peru x Canadá em Kansas City, no estado do Kansas. No sábado, dia 29, será disputada a terceira e última rodada do Grupo A, com os confrontos entre Argentina e Peru, em Miami, e Canadá contra Chile, em Orlando. A campeã mundial Argentina, mas especialmente Chile e Peru, ausentes da Copa do Mundo do Catar-2022 devido ao seu declínio após o Mundial de 2018, testarão novos jogadores nos Estados Unidos, diante da inevitável renovação geracional.

1. Argentina: Messi e o adeus a Di María Estados Unidos-2024 será a última Copa América de um dos melhores jogadores de todos os tempos e a sétima da qual participa. Lionel Messi completará 37 anos na próxima segunda-feira, e sua presença na Copa do Mundo de 2026 ainda é uma incógnita. O técnico Lionel Scaloni deu indícios durante a eliminatória de como enfrentar no futuro próximo a inevitável ausência de Messi, à qual também se somará a de Ángel Di María, que aos 36 anos se despede da Albiceleste na Copa América. Um trio no meio-campo liderado por Alexis Mac Allister (25), acompanhado por Giovani Lo Celso (28) e Nicolás González (26), com Julián Álvarez (24) como falso 9 e Lautaro Martínez (26) na área, parece ser a fórmula à qual o treinador vai recorrer pensando em uma Argentina pós-Messi e Di María. Por enquanto, o camisa 10 está em plena forma graças aos bons minutos no Inter Miami, e Di María chega intacto fisicamente após terminar a temporada com o Benfica. O restante do elenco albiceleste é a base da Argentina campeã mundial em 2022. 2. Chile: um velho e "chato" conhecido O Chile venceu a Copa América como anfitrião em 2015 e um ano depois, na edição Centenário nos Estados Unidos, levantou novamente o troféu.

A Argentina sabe o quão doloroso é perder finais nos pênaltis, porque foi justamente La Roja que a derrotou em ambas as decisões, para conquistar seus únicos dois títulos oficiais na história. As duas conquistas foram alcançadas pela chamada 'Geração de Ouro' do futebol chileno, que ainda conta com alguns remanescentes no elenco convocado pelo técnico argentino Ricardo Gareca. O goleiro Claudio Bravo (41), o lateral Mauricio Isla (35) e os atacantes Eduardo Vargas (34) e Alexis Sánchez (35) provavelmente utilizarão seus últimos cartuchos nos Estados Unidos-2024.