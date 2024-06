Boeing Starliner tem retorno à Terra previsto para 26 de junho

A nave decolou da Flórida em um foguete Atlas V da United Launch Alliance em 5 de junho, após anos de atrasos e problemas de segurança, além de duas tentativas de lançamento abortadas com os astronautas já prontos.

"Queremos dar às nossas equipes um pouco mais de tempo para analisar os dados, fazer algumas análises e garantir que estamos realmente prontos para voltar para casa", explicou Steve Stich, gerente do Programa de Tripulação Comercial da Nasa.

Antes do lançamento, já se sabia que havia um vazamento de hélio afetando a Starliner. Embora não seja combustível, o hélio fornece pressão para o sistema de propulsão. Durante o voo, no entanto, surgiram outros vazamentos.

E o pouso no White Sands Space Harbor, no sudoeste dos Estados Unidos, está programado para o dia 26 de junho por volta das 4h51 (5h51 de Brasília).

A desacoplagem da cápsula "Calypso" da Starliner da ISS ocorrerá às 22h10 no horário do leste dos EUA (23h de Brasília) de 25 de junho, segundo Stich.

Mark Nappi, gerente do Programa de Tripulação Comercial da Boeing, por sua vez, disse que agora há um "bom desempenho dos propulsores". "Está mais nominal e os vazamentos [de hélio] mostram que estão estáveis e menores do que antes", disse.

Problemas iniciais com novas espaçonaves não são incomuns. O programa do Ônibus Espacial em seus primeiros dias enfrentou seus problemas, assim como o programa Dragon da SpaceX no início dos anos 2010.

A Starliner é apenas o sexto tipo de nave espacial construída nos EUA a transportar astronautas da Nasa, seguindo os programas Mercury, Gemini e Apollo nas décadas de 1960 e 1970, o Ônibus Espacial de 1981 a 2011, e a Crew Dragon da SpaceX a partir de 2020.

Os Estados Unidos ficaram dependentes dos foguetes russos Soyuz para ir à ISS entre 2011 e 2020.