Biden simplifica regularização de centenas de milhares de migrantes

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nesta terça-feira (18) reformas para simplificar a obtenção de residência ou de autorização de trabalho para centenas de milhares de migrantes, como cônjuges de americanos e formados em universidades locais, incluindo os "dreamers" (sonhadores), aqueles que entraram no país ainda crianças.

Com esta mudança, os migrantes sem autorização de residência casados com americanos, além de seus filhos, poderão obtê-la sem precisar sair do país para solicitá-la.

Estas mudanças beneficiarão aqueles que vivem "no país há pelo menos 10 anos e estão casados com um cidadão americano desde antes de 17 de junho de 2024", informa a Casa Branca.