A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

MUNDO - Mês do Orgulho - (até 30)

América

(+) TAMARA (Honduras) - Um ano após assassinatos de 46 mulheres, sobreviventes lembram o terror -

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Leilão de recordações de futebol e esportes em Montevidéu - 16H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Presidente Lula assiste à cerimônia de posse de nova presidente da Petrobras Magda Chambriard - 16H30

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Presidente Lula participa do Dia do Cinema no Rio de Janeiro - 17H00