Ultradireitista britânico Farage destaca 'impulso' do seu partido Reform UK às eleições legislativas

"Acredito realmente que a nossa campanha ganhou algum impulso", especialmente entre os jovens, disse Farage, candidato em um círculo eleitoral no sudeste da Inglaterra, ao apresentar o programa eleitoral do seu partido nesta segunda-feira.

Segundo as pesquisas, o Partido Trabalhista é o favorito para estas eleições, mas o Reform UK registrou um forte avanço, aproximando-se - e até ultrapassando, em uma das pesquisas - do Partido Conservador, no poder.

O líder do partido de extrema direita britânico Reform UK, Nigel Farage, afirmou nesta segunda-feira (17) que está vendo um "impulso" na sua campanha e que as eleições legislativas de 4 de julho serão apenas um "primeiro passo".

Retomando os seus temas habituais contra a imigração, o sistema e a defesa do Brexit, Farage defendeu uma posição "radical" e "tradicional".

Entre as suas promessas, Farage enumerou cortes de impostos, uma reforma completa do sistema de saúde pública, a contratação de policiais, um aumento no orçamento da defesa, uma maior simplificação das normas para as empresas, o "congelamento" da imigração líquida e a eliminação dos subsídios para energias renováveis.

