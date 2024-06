Israel bombardeou o norte da Faixa de Gaza e várias testemunhas reportaram explosões no sul do território palestino, mas os combates diminuíram nesta segunda-feira, após um primeiro dia de relativa calma enquanto os muçulmanos comemoram a festa do Eid al Adha.

ACAPULCO:

Prefeito eleito de município do estado de Guerrero é assassinado no México

Um prefeito do estado de Guerrero (sul) recém-eleito no México foi assassinado na manhã desta segunda-feira (17) em uma estrada do porto turístico de Acapulco, informou o Ministério Público regional.

BUENOS AIRES:

Argentinos liquidam 'joias da avó' na odisseia para sobreviver

É meio-dia no movimentado coração comercial de Buenos Aires e nem um único cliente entrou ainda na sapataria, mas os comércios vizinhos de compra de ouro fazem fila para liquidar as 'joias da avó' como último recurso para enfrentar a crise.

LIMA:

A sede do ouro no mundo consome a Amazônia peruana

Às margens do rio Madre de Dios, as balsas, como mosquitos, sugam o solo dia e noite em busca de ouro. A mineração ilegal avança de maneira voraz sobre a floresta amazônica no Peru, grande produtor mundial do metal precioso.

-- EUROPA

ROMA:

Ao menos 11 migrantes mortos e dezenas de desaparecidos após dois naufrágios na costa italiana

Pelo menos onze migrantes morreram e dezenas estão desaparecidos após o naufrágio de duas embarcações em frente à costa da Itália, informaram nesta segunda-feira (17) uma ONG e a Guarda Costeira italiana.

PARIS:

França inicia campanha para eleições legislativas de alto risco para Macron

A França iniciou, nesta segunda-feira, a campanha das eleições legislativas antecipadas pelo presidente Emmanuel Macron, com o objetivo de travar a extrema-direita em posição de força, mas que pode resultar em um desastre para sua aliança de centro.

PARIS:

Classe política francesa reage à declaração de Mbappé entre apoio e indiferença

A classe política francesa reagiu com demonstrações de apoio e indiferença ao apelo do capitão da seleção de futebol do país, Kylian Mbappé, para votar contra o "extremismo" nas eleições legislativas.

BRUXELAS:

Líderes da UE se reúnem em Bruxelas para debate sobre principais cargos do bloco

Os líderes da União Europeia (UE) participarão de um jantar informal em Bruxelas nesta segunda-feira (17) para discutir os chamados "top jobs", os principais cargos das instituições do bloco, em particular na Comissão e Conselho Europeu.

MOSCOU:

Julgamento na Rússia do jornalista americano Gershkovich começará em 26 de junho

O julgamento do jornalista americano Evan Gershkovich, acusado de ter coletado informações para a CIA em uma fábrica de tanques russa e preso há mais de um ano, terá início em 26 de junho em Ecaterimburgo, no centro da Rússia.

MOSCOU:

Rússia e Coreia do Norte assinarão 'documentos importantes' durante visita de Putin

Moscou e Pyongyang assinarão uma série de "documentos importantes" durante a visita do presidente Vladimir Putin à Coreia do Norte esta semana, incluindo um possível tratado de parceria estratégica, informaram as agências de notícias russas nesta segunda-feira (17), citando um assessor do Kremlin.

-- ORIENTE MÉDIO

MINA, Arábia Saudita:

Peregrinação do hajj termina com pico de calor mortal na Arábia Saudita

A Arábia Saudita alertou, nesta segunda-feira (17), contra as temperaturas extremas em Meca, onde mais de uma dezena de mortes relacionadas ao calor foram confirmadas na grande peregrinação muçulmana, um dos maiores encontros religiosos do mundo.

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

Gastos em armas nucleares aumentam com tensões geopolíticas, apontam estudos

As potências nucleares modernizaram seus arsenais atômicos devido ao aumento das tensões geopolíticas e aumentaram os gastos no setor em um terço nos últimos cinco anos, apontam dois estudos divulgados nesta segunda-feira.

NOVA YORK:

Acionistas dizem 'amém' para aumento de salários dos executivos nos EUA

Os salários dos executivos das grandes empresas americanas estão aumentando muito mais rápido do que a remuneração média dos trabalhadores do setor privado, disparidade que ocorre sem objeções por parte dos acionistas, seduzidos pelos preços atuais das ações e por uma maior transparência.

WASHINGTON:

FMI prevê maior contração da economia argentina (-3,5%), mas menor inflação em 2024

O FMI piorou nesta segunda-feira a previsão de crescimento da Argentina para uma contração de 3,5% em 2024 e melhorou a previsão de inflação média anual para 233%, mas alertou que "a recessão poderá se prolongar, alimentando as tensões sociais e complicando a implementação do programa de crédito" que mantém com o país.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BRUXELAS:

Lei de Restauração da Natureza, a ferramenta da UE para recuperar ecossistemas

A Lei de Restauração da Natureza, adotada pelos membros da União Europeia nesta segunda-feira (17), tem como objetivo interromper a deterioração da biodiversidade e recuperar os ecossistemas atingidos, embora o plano original tenha sido diluído em uma amarga batalha política.

ITTOQQORTOORMIIT:

Caçando com os inuítes na banquisa do Ártico, sob efeito do degelo

Em uma banquisa no Ártico, Hjelmer Hammeken avista uma foca perto de seu buraco no gelo. Vestido de branco, o caçador inuíte avança a passos lentos sobre a neve, deita-se e espera. Ao bater no chão com os pés, o animal ergue a cabeça e ele atira.

KATMANDU, Nepal:

Neve escassa do Himalaia ameaça abastecimento de água a um quarto da população mundial

Um quarto da população mundial, que depende do degelo do Himalaia para o seu abastecimento de água, enfrenta um risco "muito sério" de escassez este ano devido a um declínio significativo das nevascas no cume, alertaram cientistas nesta segunda-feira.

PARIS:

Vídeos curtos são a principal fonte de informação dos jovens, alerta estudo

Vídeos curtos veiculados nas redes sociais são a principal fonte de informação dos jovens, à frente da mídia tradicional, segundo um relatório anual do Instituto Reuters.

=== ESPORTES ===

PARIS:

-- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas da Eurocopa: Romênia-Ucrânia, Bélgica-Eslováquia e Áustria-França

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

Paris, a capital dos esportes

Nadar na Fonte de Apolo em Versalhes, jogar tênis no Salão Oval da Biblioteca Nacional da França ou executar uma pirueta na Sainte-Chapelle, um grupo de atletas franceses posou para a AFP em Paris algumas semanas antes dos Jogos Olímpicos.

PARIS:

'Coubertin nunca foi progressista', assegura historiador Patrick Clastres

Quando imaginou os Jogos Olímpicos, Pierre de Coubertin desejava reservar o torneio aos homens e a uma certa elite social, longe da noção contemporânea de universalismo, destaca o historiador do esporte Patrick Clastres em uma entrevista à AFP.

