Os 14 estádios da Copa América dos Estados Unidos-2024

A partida inaugural será disputada na quinta-feira, dia 20 de junho no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Geórgia) e a final em 14 de julho no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida).

Inaugurado em 2017, esta moderna arena multiuso é a casa do Atlanta Falcons da NFL e do Atlanta United da MLS.

É um estádio multiuso que foi inaugurado em 2010, que recebe jogos do New York Giants e do New York Jets da NFL.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026.

Capacidade: 82.500 espectadores.

- Explora Stadium (Orlando, Flórida):

Jogos: Canadá-Chile (29 de junho, Grupo A) e Bolívia-Panamá (1º de julho, Grupo C)

Inaugurado em 2017, é a casa do Orlando City da MLS.

Capacidade: 25.500 espectadores.

- Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina do Norte):

Jogos: uma semifinal em 10 de julho e a partida pelo terceiro lugar em 13 de julho

Inaugurado em 1996, o estádio recebe os jogos do Carolina Panthers da NFL e do Charlotte FC da MLS.

Capacidade: 74.500 espectadores.

-- CENTRO

- GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Kansas):

Jogo: Peru-Canadá (25 de junho, Grupo A)

Inaugurado em 1972, o estádio é a casa do Kansas City Chiefs da NFL.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026.

Capacidade: 76.400 espectadores.

- Children's Mercy Park (Kansas City, Missouri):

Jogo: Estados Unidos-Uruguai (1º de julho, Grupo C)

Inaugurado em 2011, é a casa do Sporting Kansas City da MLS.

Capacidade: 18.500 espectadores.

- AT&T Stadium (Arlington, Texas):

Jogos: Peru-Chile (21 de junho, Grupo A), Estados Unidos-Bolívia (23 de junho, Grupo C) e uma das quartas de final, Primeiro do Grupo B-Segundo do Grupo A (5 de julho).

Inaugurado em 2009, recebe os jogos do Dallas Cowboys da NFL.

Capacidade: 80.000 espectadores

- NRG Stadium (Houston, Texas):

Jogos: México-Jamaica (22 de junho, Grupo B), Colômbia-Paraguai (24 de junho, Grupo D) e uma das quartas de final, Primeiro do Grupo A-Segundo do Grupo B (4 de julho).

Inaugurado em 2022, é a casa do Houston Texans da NFL.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026.

Capacidade: 72.200 espectadores.

- Q2 Stadium (Austin, Texas):

Jogos: Jamaica-Venezuela (30 de junho, Grupo B) e Costa Rica-Paraguai (2 de julho, Grupo D)

Inaugurado em 2021, é a casa do Austin FC da MLS.

Capacidade: 20.700 espectadores.

-- COSTA OESTE

- State Farm Stadium (Glendale, Arizona):

Jogos: México-Equador (20 de junho, Grupo B), Colômbia-Costa Rica (28 de junho, Grupo D) e uma das quartas de final, Primeiro do Grupo D-Segundo do Grupo C (6 de julho).

Inaugurado em 2006, o estádio recebe os jogos do Arizona Cardinals da NFL.

Capacidade: 63.400 espectadores.

- Allegiant Stadium (Las Vegas):

Jogos: Equador-Jamaica (26 de junho, Grupo B), Brasil-Paraguai (28 de junho, Grupo D) e uma das quartas de final, Primeiro do Grupo C-Segundo do Grupo D (6 de julho)

Foi inaugurado em 2020 e é a casa do Las Vegas Raiders da NFL.

Capacidade: 65.500 espectadores.

- SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles, Califórnia):

Jogos: Brasil-Costa Rica (24 de junho, Grupo D) e México-Venezuela (26 de junho, Grupo B).

Inaugurado em 2020, é a casa do Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers da NFL. Será um dos principais cenários para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026.

Capacidade: 70.000 espectadores.

- Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia):

Jogos: Equador-Venezuela (22 de junho, Grupo B) e Brasil-Colômbia (2 de julho, Grupo D)

Inaugurado em 2014, o estádio é a casa do San Francisco 49ers da NFL.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026.

Capacidade: 68.500 espectadores.

