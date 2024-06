Fogo sem controle na Califórnia gera temor por temporada perigosa de incêndios

Bombeiros da Califórnia enfrentaram, nesta segunda-feira (17), o maior incêndio nesse estado do sul dos Estados Unidos no decorrer deste ano, enquanto se intensificam os temores sobre as condições previstas para os meses quentes e secos do verão.

O fogo, ao norte da cidade de Los Angeles, devastou rapidamente quase 60 quilômetros quadrados de terreno durante o fim de semana, o que obrigou a evacuação mais de mil pessoas que acampavam em um parque, além de fechar um popular lago dedicado à navegação.

Cerca de 1.150 bombeiros estão dedicados a conter o chamado 'pós-incêndio" e apagar as chamas com sete aviões-cisterna e a construção de linhas perimetrais. No entanto, na manhã desta segunda-feira, apenas 8% haviam sido contidos.