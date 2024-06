Estado de Maryland anulará 175 mil condenações por consumo de maconha

Com a medida, quase 100 mil pessoas condenadas por porte ou consumo de maconha, atualmente legalizada no estado, passarão a ter ficha limpa.

Moore, democrata e primeiro governador negro de Maryland, declarou ao jornal que pretende "retificar um grande número de erros históricos" com a assinatura de um decreto de anistia nesta segunda-feira (17).

O estado de Maryland, no nordeste dos Estados Unidos, vai anular 175 mil condenações por consumo de maconha, anunciou o governador Wes Moore em uma entrevista ao jornal Washington Post.

Moore afirmou que muitas pessoas, a maioria delas pertencentes a minorias étnicas, ainda são rejeitadas em entrevistas de emprego, no acesso à educação ou à moradia por antigas condenações por posse de maconha.

Com quase seis milhões de habitantes, o estado de Maryland, na costa leste dos Estados Unidos, legalizou o uso recreativo e a venda de maconha no varejo, após um referendo em 2023.

Para Moore, esta é a "ação executiva de maior alcance e agressividade" no país para eliminar as desigualdades na justiça criminal à medida que mais estados flexibilizam as leis sobre a maconha.