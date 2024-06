Comunicado do Business Wire :Thales

Alexandre Bounouh, Director of the CEA-List Institute, specialising in smart digital systems, and Bertrand Tavernier, CTO for Thales's Secure Communications and Information Systems business, at the signing of the partnership agreement on 30 April 2024 in Palaiseau, France. (Photo: Thales)

Para criar soluções confiáveis de IA generativa, o cortAIx Lab da Thales, o laboratório integrado mais poderoso para IA crítica na Europa, e a CEA, que é uma das organizações de pesquisa mais inovadoras do mundo e está listada ao lado da Thales no Top 100 Global Innovators da Clarivate Analytics,1 uniram forças para se concentrar em uma série de casos de uso de IA generativa, em particular para aplicativos de inteligência e comando.

Alexandre Bounouh, diretor do Instituto List da CEA, especializado em sistemas digitais inteligentes: " Essa parceria se baseia na longa colaboração entre a CEA e a Thales e a estende para a questão sensível da IA generativa, combinando a experiência e a excelência das equipes de pesquisa da CEA em segurança e proteção de IA com as forças do cortAIx no domínio estratégico de defesa e segurança. Ela apoiará a missão da CEA em segurança, proteção e inteligência artificial com nossos parceiros e todos os stakeholders institucionais e industriais neste campo".

Bertrand Tavernier, diretor técnico da Thales para o negócio de Sistemas de Comunicação e Informação Segura: "Essa parceria com as equipes de IA da CEA combinará o poder de sua pesquisa com nosso trabalho no cortAIx, o acelerador de IA da Thales, que reúne a experiência tecnológica do Grupo e o profundo conhecimento dos setores de defesa e segurança. Nossos clientes - governos, forças armadas, operadores de infraestruturas críticas - precisam de soluções confiáveis e soberanas de IA generativa para suas missões críticas".

A Thales é um dos principais participantes em IA confiável, cibernética, transparente, explicável e ética para forças armadas, fabricantes de aeronaves e operadores de infraestrutura crítica. Em 2023, o Grupo foi o principal requerente de patentes da Europa no campo da IA para sistemas de missão crítica. Ele tem mais de 600 especialistas em IA e recebe cerca de 100 estudantes de doutorado todos os anos em IA no cortAIx, o acelerador de IA da Thales no campo da pesquisa (cortAIx Lab), sistemas (cortAIx Factory para sistemas de suporte à decisão) e sensores (cortAIx Sensors para sonar, radar, rádio e optrônica). Graças ao cortAIx e à sua rede de parceiros industriais, start-ups e acadêmicos de classe mundial, a Thales está incorporando a IA em mais de 100 de seus produtos e serviços. Beneficiando-se das mais avançadas tecnologias de sensores e sistemas, esses recursos de IA cobrem todo o espectro de necessidades em defesa, aviação, espaço, segurança cibernética e identidade digital. A IA confiável foi projetada para atender às necessidades específicas de segurança e soberania dos clientes da Thales. Ela traz maior eficiência à análise de dados e ao suporte a decisões e acelera a detecção, a identificação e a classificação de objetos de interesse e cenas-alvo, ao mesmo tempo em que leva em conta restrições específicas, como segurança cibernética, capacidade de incorporação e frugalidade em ambientes críticos.

A IA generativa servirá como um assistente inteligente confiável para os usuários, permitindo que eles dialoguem de forma fácil e eficiente com sistemas complexos, com o objetivo de facilitar e acelerar a tomada de decisões humanas e o ritmo das operações. Para a coleta inteligente, por exemplo, a IA generativa multimodal possibilitará extrair, processar, correlacionar e interpretar simultaneamente diferentes tipos de informações de várias fontes - como a Web, mídias sociais e sensores em um teatro de operações - para gerar resumos e acelerar a produção de relatórios confiáveis.

No campo da inteligência artificial, a CEA está posicionado de forma única em toda a cadeia de valor da IA, com habilidades que vão de algoritmos e ferramentas de desenvolvimento de software à arquiteturas de computação e microeletrônica. As soluções de hardware e software desenvolvidas pela CEA com seus parceiros acadêmicos e industriais destinam-se a aplicações em que a qualidade e o desempenho da IA são essenciais. Elas incluem aplicações soberanas para as quais a CEA é seu próprio cliente (segurança cibernética, defesa, energia) e aplicações industriais para as quais a CEA contribui com sua experiência.

A CEA desenvolveu um conhecimento especializado de alto nível em tecnologias de IA, permitindo que a agência apoie seus parceiros do setor no desenvolvimento de soluções inovadoras. Em seu CEA-List Institute, especializado em sistemas digitais inteligentes, a CEA concentra sua pesquisa no desenvolvimento de modelos de alto desempenho, confiáveis e soberanos.

Trabalhando com a Thales, as equipes da CEA aplicarão seus conhecimentos mais especificamente para desenvolver LLMs (modelos de linguagem de grande porte) e VLMs (modelos de linguagem de visão) para os setores e casos de uso visados pela Thales.