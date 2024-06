Comunicado do Business Wire :Prodapt

A Prodapt, a maior e mais dinâmica empresa especializada em conectividade, anunciou o lançamento do TechCo Toolkit, uma integração com o ServiceNow para ajudar os provedores de serviços de comunicação (CSPs) a acelerar a ativação de serviços, automatizar fluxos de trabalho essenciais e usar a IA para transformar operações. Sistemas de Suporte a Operações (OSS) legados com processos fragmentados e ambientes multifornecedores estão retardando as redes de telecomunicações, atrasando a receita e resultando em baixa satisfação do cliente. O Toolkit acelera a agilidade operacional ao automatizar e reduzir o ciclo de vida dos serviços, tornando o fornecimento mais rápido, aumentando a visibilidade operacional e melhorando a precisão do inventário de rede. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Toolkit inclui os aceleradores de rede exclusivos da Prodapt, NeMA (Abstração de Gerenciamento de Rede), NeSA (Garantia de Serviço de Rede) e NeDR (Descoberta e Conciliação de Rede), para transformar a orquestração de serviços, a garantia de serviço e as operações de rede. Integrado às APIs abertas do TM Forum, ele possibilita uma resolução eficiente e diagnósticos rápidos de incidentes, e utiliza IA para prever e proteger contra futuras interrupções. Comparado às soluções de aceleradores de rede existentes, o Toolkit oferece ciclos de implantação e integração 40% mais rápidos graças à biblioteca de conectores de rede pré-construídos da Prodapt. Isso ajuda a oferecer aos clientes os benefícios de uma pilha de OSS transformada mais rapidamente.

"As parcerias têm mais sucesso quando exploramos nossas habilidades e expertise únicas e temos uma visão clara do problema que estamos tentando resolver", disse Erica Volini, vice-presidente sênior de parcerias globais da ServiceNow. "O TechCo Toolkit da Prodapt amplia nosso alcance muito além do que podemos alcançar sozinhos e representa o legado e os objetivos da Now Platform. Estou muito animada em ver a inovação contínua que alcançaremos juntos para ajudar as organizações a terem sucesso na era dos negócios digitais". Segundo Rajiv Papneja, CTO da Prodapt: "os CSPs do mundo todo estão sob pressão para lançar rapidamente novos serviços de telecomunicações e melhorar a eficiência operacional. Uma maneira infalível de fazer isso é otimizar a lógica de negócios, racionalizar as aplicações de OSS e simplificar a pilha de OSS de Telecom com IA e automação. Já implementamos um Gêmeo Digital de Rede no OSS de Rede para que os operadores tenham maior controle sobre suas redes, reduzam o tempo de implantação e acelerem os reparos. O TechCo Toolkit será um facilitador fundamental desses avanços futuristas na implantação inteligente de redes". Sobre a Prodapt

A Prodapt é a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no setor de conectividade. Com seu foco no domínio, a Prodapt criou uma profunda expertise nas tecnologias mais transformadoras que conectam nosso mundo. A Prodapt é uma parceira confiável para empresas em todas as camadas do setor de conectividade. Nós projetamos, configuramos e operamos soluções em seu cenário digital, de infraestrutura de rede e de operações comerciais, criando experiências que encantam seus clientes. A Prodapt ajuda os provedores de serviços de comunicação a acelerar a agilidade de rede por meio de um conjunto proprietário de aceleradores, incluindo: NeMA (Abstração de Gerenciamento de Rede), que fornece uma interface centralizada para configuração e gerenciamento de rede. NeSA (Garantia de Serviço de Rede), que possibilita uma plataforma unificada de mediação de dados para capturar alarmes de rede, eventos e contadores de desempenho de elementos ou gerenciadores de rede. NeDR (Descoberta e Conciliação de Rede), que descobre o estado atual da rede e concilia os dados descobertos com os dados atuais na plataforma de inventário do OSS. Atualmente, nossos clientes conectam 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos, incluindo algumas das maiores empresas de telecomunicações, mídia e Internet do mundo. A Prodapt colabora com Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung e muitos outros. Sendo uma empresa "Great Place To Work ® Certified?", a Prodapt emprega mais de 6.000 especialistas em tecnologia e outras áreas em mais de 30 países nas Américas do Norte e Latina, Europa, África e Ásia. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial centenário The Jhaver Group, que emprega mais de 30.000 pessoas em mais de 80 locais no mundo todo.

ServiceNow, o logotipo da ServiceNow, Now, Now Platform e outras marcas da ServiceNow são marcas registradas e/ou marcas comerciais da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.